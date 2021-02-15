طلب إحاطة بشأن توفير الاعتمادات المالية لاستكمال مشروعات البنية التحتية بجامعة السادات

قدم النائب أحمد أبو زيد عضو مجلس النواب طلب إحاطة عاجل للحكومة، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بشأن توفير الاعتمادات المالية اللازمة لاستكمال مشروعات البنية التحية لكليات جامعة مدينة السادات بالمنوفية وسرعة الانتهاء منها لدخولها الخدمة التعليمية نظراً لاحتياج الجامعة العاجل لرفع كفاءة العملية التعليمية والبحثية والبيئية بها.

وقال النائب إن مشروعات البنية التحتية المطلوب إستكمالها هي (كلية السياحة والفنادق وكلية الحقوق ومبنى المعامل المركزية وكلية التجارية وكلية التربية بالحرم الجامعى الجديد).

وأشار إلى أنه صدر القرار الجمهورى رقم 180 لسنة 2013، والمتضمن تنشأ جامعة مدينة السادات ومقرها مدينة السادات، ويلغى فرع جامعة المنوفية وتضم الكليات التابعة لهذا الفرع إلى جامعة مدينة السادات، وبالفعل قامت الجامعة بإعادة ترتيب أولوياتها طبقاً لاحتياجاتها الفعلية وإنتهت إلى حتمية قيام الجامعة بإنشاء وحدات جديدة.

وطالب النائب أحمد أبو زيد الحكومة، والدكتورة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة وتخصيصها لجامعة مدينة السادات للإنتهاء من مشروعات البنية التحتية لعدد من الكليات بها وذلك فى ضوء احتياج الجامعة العاجل لرفع كفاءة العملية التعليمية والبحثية والبيئية بالجامعة.