من تراثنا الشعبي لـ”الكاتب/ أحمد توفيق”

من تراثنا الشعبي

الكاتب/ أحمد توفيق

فرط الرومان(*)

صلو على النبى ..

عليه الصلاة والسلام ..

كان ياما كان فيه واحد اسمه الشاطر محمد ..

وكان له اخت اسمها فرط الرومان..

وفرط الرومان دِيَّه كانت بنت بنوت.

ومرت الايام واتجوز الشاطر محمد وعاشو مع بعض، هوّ وأخته ومرته(1), قامت مرته حبت تعمل فيها مغرز(2) عشان تظعطها (3) من البيت وتستريح منها.

جات(4) فى يوم جابت لها دحييتين (5) حمام برشت(6) على طلوع ووكلتهملها ، ولما بطنها رعص(7) خدت الخدامه وهربت من البيت وطلعت الجبل.

وشيلى يا ايام وحطى يا ايام فقس الدحى وطلَّع جوز حمام من شقتها . كبر جوز الحمام…

وفى يوم كانت مَرَت أخوها غاسله قمح ومنشراه على السطوح قالت فرط الرومان لحمامها: شايفين السطح اللى هناك ده..

روحو وكلو وبعزقو وانبشو القمح اللى عليه..

دا القمح ده قمح خالكم.

ما كدبوش خبر شالو وحطو على سطح خالهم ، وقعدو ينبشو القمح ولما شافتهم مَرَت خالهم قالت لهم:

حمْْ حم حم(1) …. قالوا لها : لا حِم ولا جِم(2)

لا حمْ ولاجمْ( )

القمح قمح خالنا

القمح قمح شمنتر

وإيش جابك هنا

ولا وش أبوك العتمْ

ناكل ونبعزق مكانا

وشمنتر ع القصور

يا بت بياع القدور

ومَرَّه ورا مَرَّه قامت قالت لجوزها الشاطر محمد : الحمام ده كل يوم ييجى هنا على سطح القصر ياكل وينبش فى القمح وكل ما اقوله : حمْ

يقول لى:

لا حمْ ولاجمْ( )

القمح قمح خالنا

القمح قمح شمنتر

وإيش جابك هنا

ولا وش أبوك العتمْ

ناكل ونبعزق مكانا

وشمنتر ع القصور

يا بت بياع القدور

قام الشاطر محمد نكس لهم(1) وراقب جوز الحمام من ساعة ما طار من على قصره؛ لغاية ما حط.

وبعد كده راح سأل على القصر وعرف قصر مين, وأوّل ما راح القصر شاف أخته وعرفها وعرفته.

قعدوا مع بعض قعدة طويلة وحكت له حكايتها وازاى مرته بلَّعتها دحييتين ليلة عشرين فى الطلوع ولما جات بلعاهم وفقسو جوّاها خدت الخدامه شُغُتها(2) وهربت من البيت وطلعت الجبل وازاى عتر(3) عليها واد السلطان وحكت له حكايتها ؛ فعطف عليها وإدها(4) هى وعيالها قصر تعيش فيه.

بعد ما سمعها الشاطر حسن خلَّص(1) مَرَتُه وخد أخته وعيالها وردهم لبيته.

وعاشو فى سلام .

وحجيتكم وجيت

وكَلت البلينه والديك “