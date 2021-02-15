“إرث” شعر لـ”عزة رياض”
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شعر
إرث
عزة رياض
فى هذه المساحة
تقف إمرأة بيضاء على الحافة الشمالية
ورجل أسمر على الحافة الجنوبية
لتشرق شمس ببطء شديد
فتصل لمنتصف الدائرة كتلة نار
تحترق حولها غرائزنا
وتفضى بفضائح العفةالكاذبة
تزحف نحو الغروب رويدا رويدا
فتضم الأربع بخط مستقيم
ليعبر قلبك كرمح كسرت رأسه
فينعم برحلة آمنة
لا نزف فيها ولا آهات يعول عليها
لا أسئلة جديدة بعد اليوم
فى هذه المساحة
أيتام يبحثون عن أباء مستعملة
وعن أمهات غير قابلة للموت
وأثداء ممتلئة بحليب جاف
لا يعنيه من يمتصه
فى هذه المساحة الساقطة
فى هذه المساحة التى ابتلعت
رحم حواء
وجعلت منه قدر لا تنضج فيه الأطعمة أبدا
إلا إذا بصقت فيها واحدا من ألالاف من حيوانات غاضبة هاربة مسمومة
تدق طبول حربها بصريخ الشهوة
وتمتطي جيادها قبل إطعامها
لتحضر تجربة ترث
هذه المساحة.