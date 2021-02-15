بتكلفة 200 مليون جنيه…كايروفيستيفال سيتي مول يبدأ عملية التطوير

أعلن كايرو فيستيفال سيتي مول الوجهة الرائدة في مجال الترفيه والتسوق عن آخر مستجدات مشروعه التوسعي الجديد “فيستيفال افينيو”، والتي سبق وتم الإفصاح عنه عام 2019، لتصل استثماراته لحوالي 2 مليار جنيه. وسعيا من كايرو فيستيفال سيتي مول إلى منح الزائرين تجربة جديدة فريدة من نوعها ومبهجة تساعدهم على الاستمتاع بوقتهم مع تسهيل عملية البيع والشراء، أعلن عن ضخ استثمارات جديدة تبلغ 200 مليون جنيه بهدف تجديد وتطوير المول، ليواكب تطورات واحتياجات الزائرين وأصحاب المتاجر والعلامات التجارية.

وتشمل المرحلة الأولى من إعادة التطوير والتجديد للمول الحالي، والتي بدأت هذا الشهر ومن المقرر الانتهاء منها في نهاية 2021، تحسين الأرضيات والرؤية العامة لتوضيح مساحات المول من خلال إزالة وتقليل حجم الأعمدة وحواجز داخل المناطق الرئيسية كما تضم التجديدات تغيير مناخ المول من خلال جعله أكثر إشراقًا، بالإضافة إلى إدخال العنصر الرقمي من خلال توفير فرص وأدوات التسويق الرقمي للعلامات التجارية لدعم المستأجرين وأصحاب المتاجر وشركاء المول في التواصل مع الزائرين من خلال استعراض منتجاتهم.

أما عن مشروع فيستيفال افينيو فسيضم أكثر من 80 متجراً جديداً و15 منفذاً للأطعمة والمشروبات وعدد هائل من العلامات التجارية العالمية، وستحقق مجموعة الفطيم عن طريق المشروع الجديد قيمة مضافة للمركز التجاري الحالي الذي فاز بثلاث جوائز RECON في عام 2019 – بالإضافة إلى إجراء تغييرات جذرية في سوق المراكز التجارية عن طريق توفير خدمات متنوعة للمتسوقين من المتاجر والعلامات التجارية الفاخرة.

وتعليقًا على الحدث، قال تيموثي إرنست الرئيس التنفيذي لمجموعة “الفطيم مولز” ان المنافسة المتزايدة في مجال تجارة التجزئة تدفع العاملين بالقطاع الي ابتكار طرق جديدة مبدعة ومختلفة لتسهيل عملية التعامل مع العملاء والتواصل معهم باستمرار، وذلك لتحقيق النجاح وتقديم تجربة تسوق مختلفة تتناسب مع التغيرات والاحتياجات التي يشهدها السوق المصري حاليا، ولذلك نعمل دائما على الابتكار والتطوير وضخ الاستثمارات في هذا السوق الواعد لتعزيز مكانتنا وتقديم كل ما هو جديد لعملائنا..”

أما بالنسبة للتجديد، فقد علق ارنست قائلاً: “كان من المهم جدًا منح المول طابع جديد من خلال إجراء عملية تطوير وتجديد ذلك لتقديم عناصر تصميم مبتكرة وأجواء عصرية وعلامات تجارية مرغوبة ترحب بالزائرين وتحسن من تجربة التسوق في المول بشكل عام، فهدفنا الأساسي هو أن يشعر الفرد عند زيارة المول بالراحة النفسية والبهجة وبأن تجربة التسوق لدينا تختلف عن أي تجربة أخرى”.

واختتم بقوله: ان مصر، اصبحت مركز متنامي لمشروعات البيع بالتجزئة، ويسعى “فيستيفال أفينيو” إلى تعزيز تلك التجارة في مصر، بحلول الربع الأول من عام 2023 الذي سيشهد انطلاق المشروع.”

وفي حديثه عن آخر تحديثات البناء وتحسينات المول التجاري، قال إرنست: “على الرغم من الظروف الاستثنائية التي أثرت على الأنشطة والمشروعات الجارى تنفيذها في مختلف القطاعات والصناعات، الا اننا نرفع شعار الالتزام بإستكمال خطة “فيستيفال أفينيو” وتسليم المشروع في موعده، موضحا ان كايرو فيستيفال سيتي مول يتعاون جنبًا إلى جنب مع شركائه الاستراتيجيين القادرين في دعم اطقم العمل في الالتزام والوفاء بمواعيد التسليم مع تطبيق أعلى معايير الإجراءات الاحترازية، ويعد هذا الإنجاز بمثابة شهادة على العمل الجاد والتعاون بين شركائنا لتقديم مستوى تسويق عالمي.”

وسيعمل فيستيفال افينيو على تطوير نطاق المول التجاري الحالي عن طريق تقديم مجموعة متنوعة من منافذ الطعام في المناطق الداخلية والخارجية التي تقدم المأكولات المحلية والعالمية، مع قاعة طعام دولية تبلغ مساحتها 1600 متر مربع. كما سيمنح فيستيفال أفينيو أكثر من 1000 مكان إضافي لساحة انتظارالسيارات حيث سيكون قادرًا على استيعاب 7800 سيارة لتسهيل عملية انتظارالسيارات مما سيوفر للزائرين الوقت.

وسيوفر الامتداد وجهة عالمية للتسوق والترفيه حيث سيتوفر مجمع ترفيهي مرتفع ضمن التوسعات الجديدة للألعاب والأنشطة لجميع الفئات العمرية وسيقدم مفهومًا جديدًا للترفيه في مصر، وسيقدم فيستيفال أفينيو علامات تجارية فاخرة جديدة داخل مصر، مما يزيد من تجربة التسوق مع مجموعة من ماركات الأزياء من الساعات والمجوهرات إلى الأزياء الرجالية والنسائية.

واشار ايرنست الى قيام المجموعه الان بدراسه الاستثمار فى عدد من المناطق الاخرى وان كانت العاصمه الاداريه احد المراكز الى ندرس الاستثمار فيه