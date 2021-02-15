شاهد بالفيديو ..مجلس النواب ينعي البدري فرغلي

نعى عدد من أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم، رحيل القيادي في حزب التجمع ،البدرى فرغلي النائب الاسبق رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، والذى وافته المنية صباح اليوم.من جانبه قال النائب مصطفى بكرى: عرفت البدرى فرغلي منذ أكثر من 35 عاما، وكان يتمتع بشعبية عارمة بسبب مواقفه ونضاله، وكان لا يلهث وراء مال ولا وراء سلطة كان صاحب موقف.

وتابع: فقدنا بطلا كان نائب الشعب معبرا عن الجماهير كان يجسد في مواقفه آمال وطموحات بورسعيد التى تعبر عن كل المصريين.

كما نعى النائب محمد أبو العينين وكيل البرلمان، البرلماني السابق البدري فرغلي وقال خلال الجلسة العامة ” تشهد هذه القاعة صولاته وجولاته واستجواباته وكان أمينا وكانت استجوابته تهز الحكومات، وأدى رسالته بكل اقتدار، رحم الله البدري فرغلي واسكنه فسيح جناته وأن يبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من اهله.

من جانبه قال النائب عاطف المغاور ي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أنعى لشعب مصر باسم مجلس النواب وباسم الهيئة البرلمانية للحزب، وفاة ابن بورسعيد البار ابن المدينة الصامدة الذي يعد نائبا عن الشعب المصرى كله وليس بورسعيد فقط.

وأضاف، أن البدرى فرغلي لعب دروا مهما في إعادة ابناء بورسعيد المهاجرين، وأصبح نائب لمصر من أقصاها لادناها، فكل أبناء مصر يعرفونه وشهدت تلك القاعة نضالا مستمرا منه.

وتابع: انه كان خير ممثل لشعب مصرو لم ينسَ الذين أفنوا عمرهم في خدمة الوطن، وأعلن تأسيس اتحاد أصحاب المعاشات، الذي يضم 9 ملايين عضو بمعدل أسرى يصل إلى 45 مليونا، ولكن صوت البدرى فرغلي أحى هذا الملف وقدم رسالة وفاء وعرفان لتلك الفئة.

وقال النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن البدري فرغلي كان رمزا من رموز بورسعيد، وتبني قضايا العمال وأثري الحياة النيابية والسياسية قائلا: نعزى أنفسنا ونعزي أهل بورسعيد..