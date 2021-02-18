اجتماع موسع يضم مجموعة العمل من الجانبين المصرى والأردنى

عقب المباحثات الثنائية المشتركة بين المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والمهندسة هالة زواتى وزيرة الطاقة والثروة المعدنية بالأردن ، عقد الوزيران اجتماعا موسعا ضم مجموعة العمل من الجانبين المصرى والأردنى حيث تم مناقشة ما تم الاتفاق عليه فى المباحثات الثنائية وملامح العمل خلال الفترة المقبلة ، كما تم استعراض الموقف التنفيذى للمشروعات المشتركة وأنشطة الشركات المصرية العاملة فى الأردن فى مشروعات الغاز الطبيعى.

وأشار الملا خلال اللقاء إلى أن توقيع اتفاقيات التعاون مع الأردن الشقيق فى مجال الغاز الطبيعى تمتد إلى أكثر من ٢٠ عاما ويتم دراسة تطوير أطر التعاون لمواكبة المتغيرات العالمية وتحدياتها من خلال إعداد برنامج عمل يأخذ فى اعتباره هذه المتغيرات لتحقيق المكاسب المشتركة للطرفين معا ، مشيرا إلى أن هناك العديد من المجالات سيتم دراستها من خلال مجموعة العمل المشتركة لدعم التعاون بين الجانبين.

ومن جانبها أكدت الوزيرة الأردنية على خصوصية العلاقات بين البلدين وخاصة فى قطاع الطاقة الذى شهد ارتقاءا لهذه العلاقات بهدف تحقيق الفائدة للجانبين ، وأكدت أن المباحثات الثنائية التى تمت والمباحثات التى ضمت مجموعة العمل من الجانبين شهدت تنسيقا وتفاهما متميزا.