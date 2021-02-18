عبر تقنية الفيديو كونفرنس البريد المصرى يشارك فى الاجتماع الأربعين لمجلس إدارة الاتحاد البريدى المتوسطى

شارك اليوم البريد المصرى فى اجتماع الدورة الأربعين لمجلس إدارة الاتحاد البريدى المتوسطى والذى يعقد بمشاركة كافة البلدان الأعضاء بالاتحاد عبر تقنية الفيديو كونفرنس.

صرح د. شريف فاروق رئيس مجلس إدارة البريد المصرى وعضو مجلس إدارة اتحاد البريد المتوسطى أن البريد المصرى نجح فى إدراج الشمول المالى على رأس الأولويات الاستراتيجية للاتحاد خلال الفترة القادمة بالإضافة إلى أنه تم اختيار البريد المصرى عضوا فى الفريق المتخصص “Last Mile Delivery” خلال الاجتماع للمساهمة فى وضع الأسس والنظم للارتقاء بمستوى الخدمات البريدية والمالية على مستوى دول الاتحاد وذلك بناء على النجاح الكبير والانجازات التى شهدها البريد المصرى فى تقديم الخدمات خلال الفترة الماضية بالرغم من تداعيات جائحة كورونا.

د. شريف فاروق : البريد المصرى نجح فى إدراج الشمول المالى على رأس الأولويات الاستراتيجية للاتحاد خلال الفترة القادمة

وأوضح د. شريف فاروق، أن الاجتماع تناول عدداً كبيراً من الموضوعات الهامة مثل مناقشة آلية دعم البلدان الأعضاء بالاتحاد لمواجهة جائحة كورونا ومراجعة اتفاقية الاتحاد بحيث تتناسب مع المتغيرات والتحديات الحالية والمستقبلية ومناقشة الموقف المالى للاتحاد فى ظل انتشار جائحة كورونا وعرض التقرير المالى لعام 2020 بالإضافة إلى مناقشة إمكانية عمل مسابقة لتصميم الطوابع عبر الإنترنت وإصدار طابع بريد تذكارى مشترك للاتحاد للعام الحالى يعبر عن الترابط بين الدول الأعضاء فى الاتحاد.

وأوضح د. شريف فاروق أن الاجتماع ناقش ايضاً موقف مصر من استضافة الاجتماع القادم لمجلس الإدارة والجمعية العامة للاتحاد البريدى المتوسطى بالاضافة إلى الموضوعات المتعلقة بالاتحاد البريدى العالمى مثل تحديد موقف موحد بشأن فتح باب المشاركة فى اتحاد البريدى العالمى امام الاطراف الفاعلة بالقطاع وتحديد الموقف من المؤتمر السابع والعشرين للاتحاد البريدى العالمى الذى كان من المقرر انعقاده فى عام 2020 بساحل العاج وتم تأجيله إلى عام 2021 نظرا لانتشار جائحة كورونا كما أنه تم اعتماد مشاركة البريد المصرى فى إصدار الطابع السنوى المشترك لمنطقة البحر الأبيض المتوسط والذى يعزز أواصر التعاون بين البلدان بالمنطقة وذلك عبر استعراض البعد الثقافى لها.

وأشار د. شريف فاروق إلى أن هذه الاجتماعات تمثل فرصة مناسبة لتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء فى مجال تطوير الأعمال والخدمات البريدية والتحول الرقمى والشمول المالى والتجارة الالكترونية وتطبيقاتها هذا بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين مصر وكافة بلدان الاتحاد البريدى المتوسطي.