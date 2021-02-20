الزراعة تختتم في عشرة محافظات ورش العمل حول كيفية كشف الغش في الألبان

اختتمت معهد صحة الحيوان المرحلة الأولى من ورش العمل بعشرة محافظات وهى محافظات البحيرة، كفر الشيخ، اسيوط، بنى سويف، الفيوم، المنوفية، القليوبيية، الاسكندرية والدقهلية واسوان والتي أقيمت تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية حول كيفية كشف الغش فى الألبان وياتي ذلك في إطار اهتمام الدولة بتطوير مراكز تجميع الألبان ودعم المربيين وخاصة منتجى الألبان بناء على توجيهات القيادة السياسية بتكثيف التلاحم المجتمعى والتواصل مع افراد المجتمع لحل المشاكل الحقلية وزيادة الأنتاجية وتقليل الفجوة الغذائية. وبأهتمام بالغ من السادة المحافظين ومديريى مديريات الزراعة والطب البيطرى وعمداء الكليات فى المحافظات التى تم تنفيذ ورش العمل بها. وأشاد د ممتاز شاهين مدير معهد صحة الحيوان بنجاح تلك الحملة وأكد على تنفيذ المرحلة الثانية فى باقى المحافظات وهى الأسماعيلية وبورسعيد ودمياط ومرسى مطروح والمنيا والوادى الجديد وسوهاج وقنا والبحر الأحمر بمعمليه (شلاتين والغردقة) هذا الأسبوع الجاري نظرا لأهمية الموضوع ورغبة الكثيرين في معرفة آفة الغش فى الألبان وطرق التغلب عليها … وفى نفس السياق سيتم تكملة الحملة بالدورة الجديد بعنوان الحصول على لبن صحى وآمن من المزرعة وطرق تداوله الصحيحة فى شهر مارس القادم