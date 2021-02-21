“البناء والأخشاب” تحصل على حكم قضائي بإلزام مصنع أسمنت المنيا باتفاقية العمل الجماعية

حصلت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، من خلال إدارة الشئون القانونية، على حكم بإلزام شركة كليوباترا لصناعة مواد البناء، بتنفيذ اتفاقية العمل الجماعية للعاملين بمصنع أسمنت المنيا التابع لشركة أسمنت حلوان والمحررة في أكتوبر 2018 والمنشورة في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 258 تابع في 15 نوفمبر 2018.

وأشار عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة، إلى أنه تم التقدم بكتاب إلى رئيس الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بوزارة القوى العاملة في 5 ديسمبر 2018، بسبب قيام أعضاء اللجنة الإدارية للعاملين بمصنع أسمنت المنيا بتقديم استقالات جماعية من التنظيم النقابي، اعتراضا على تصرفات إدارة شركة أسمنت حلوان والتابع لها مصنع المنيا، وعدم الالتزام بما سبق وتعهدت به في اتفاقيات عملي جماعية عند وبعد بيع الشركة.

وأكد “الجمل” أن تصرفات الإدارة، أثارت حفيظة العاملين، لاسيما مع قرار الغلق، والمطالبة بالحفاظ على تعهداتها بشأن مكتسبات الأعضاء.

وأوضح رئيس النقابة العامة، أن تم الاتفاق على أن تكون هناك عدة بنود للتفاوض مع إدارة الشركة وتمثلت في أولا: المعاش الرضائي وهو المطلب الأساسي لجميع العاملين في مواجهة الشركة لبيع المصنع، مشيرا إلى أن هذا الالتزام يكون من الشركة البائعة “السويس للأسمنت” وبدون طلب موافقة المدير المباشر.

وأشار الجمل، إلى أن بنود التفاوض تضمنت كذلك زيادة مرتبات العاملين بالمصنع حسب وعد إدارة الشركة مقارنة بأجور باقي شركات المجموعة، وكذلك دراسة فصل مصنع أسمنت المنيا عن مصنع حلوان وما يترتب على ذلك من آثار قانونية ومالية وخاصة الأرباح المرحلة ونصيب العاملين فيها.

ولفت رئيس النقابة العامة، إلى أنه تمت الموافقة أيضا من الإدارة على فتح العقود محددة المدة والنظر في إبرام عقود لعمال المقاول اليومية.

وأشار إلى أنه تم التوافق كذلك على النظر في صرف مكافأة مناسبة للعاملين عند تنفيذ البيع، مع الأخذ في الأعتبار أن يلتزم المشتري بالاستمرار في تطبيق جميع المميزات التي يتقاضاها العاملين طبقا للقانون واللوائح والاتفاقيات الجماعية المبرمة لدى شركة السويس للأسمنت مع النص على تلك المزايا في العقد الجديد مع المشتري.