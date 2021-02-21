وزير القوي العاملة ومحافظ كفر الشيخ يسلمان 9327 وثيقة تأمين تكافلي للصيادين

قام محمد سعفان وزير القوى العاملة، صباح اليوم الأحد، في إطار جولاته الميدانية للمحافظات، بزيارة لمحافظة كفر الشيخ، حيث سلم والمحافظ اللواء جمال نور الدين 9327 وثيقة للتأمين التكافلى ضد الحوادث الشخصية تغطي الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والجزئي، منها نحو 6864 وثيقة لصغار الصيادين، و 2453 وثيقة للعمالة غير المنتظمة بالمحافظة، تحملت قيمتها حسابات رعاية العمالة غير المنتظمة بمديرية القوي العاملة بكفر الشيخ.

وقال الوزير في مستهل كلمته”جئنا إلي صيادي كفر الشيخ والعمالة غير المنتظمة بالمحافظة، تنفيذاً لمبادرة “حياة كريمة”، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بالاهتمام ورعاية ومساندة العمالة غير المنتظمة وصغار الصيادين لرعايتهم اجتماعيا وصحياً وتأمينياً ، وتنفيذ خطة كاملة لرعاية هذه الفئة من خلال إنشاء قاعدة بيانات سليمة ، مشيداً بكفر الشيخ، باعتبارها قلعة إنتاج الأسماك فى مصر والمحافظة الأولى على مستوى الجمهورية فى إنتاج الأسماك، مشيرا إلي أنها تنتج 50% من إنتاج مصر من الأسماك، بمعدل 800 ألف طن سنويا، ويمثل الاستزراع السمكى بها 70% من مختلف الأنواع.

وقال الوزير : إن الفكرة الرئيسية من وثيقة التأمين التكافلى المقدمة اليوم هو حماية الأسرة المصرية من المخاطر التى تتعرض لها تلك العمالة فى أماكن العمل المختلفة ، وذلك بصرف تعويض له فى حالات العجز الكلي والجزئي والوفاة ، بحيث يتوفر دعم لأسرته يعينها على أمور الحياة ، مؤكداً أن هذه الوثيقة ليست نهاية المطاف ، وإنما هي بداية الرعاية لتلك الفئة خلال المرحلة القادمة .

ولفت الوزير إلي أن المنح الدورية التى تقدمها مديريات القوي العاملة علي مستوى المحافظات لتلك الفئات من حسابات الرعاية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة ، كانت تتمثل في 4 منح تصرف سنويا بواقع 200 جنيه في كل منحة ، وتم زيادتها إلى مبلغ 500 جنيه على اربع منح ليصل الاجمالي الى 2000 جنيه سنويا تقدم للمسجلين من العمالة غير المنتظمة بالمديريات ، كما تم رفع كفاءة الادارة المختصة برعاية تلك الفئة بالوزارة وأصبحت إدارة مركزية لتعظيم الاهتمام بتلك الفئة من العمالة غير المنتظمة والصيادين .

واوضح الوزير انه سبق وتم توجيه جميع المديريات بعدم اعتماد العمالة غير مثبت فى بطاقة الرقم القومي لها مهنتها كعمالة غير منتظمة او صيادين ، حتى نتأكد من وصول الدعم والرعاية المقدمة لمستحقيها ، ويتوفر لنا قاعدة بيانات متكاملة متاحة أمام كل الجهات التى ترغب فى رعايتها وتوفير المساعدة لها .

وأشار سعفان إلي أن آليات وزارة القوى العاملة فى الفترة الحالية تتمثل فى رعاية العمالة غير المنتظمة والصيادين كاولي الاهتمامات التى توليها الوزارة كل الجهد بناء على توجيهات القيادة السياسية ، منوها إليي أنه في خلال لقاءاتنا السابقة مع الصيادين فى المحافظات المختلفة لدراسة مشكلاتهم والوقوف على حلول لها ، وجدنا ان المشكلة الرئيسية تكمن فى ان الصيادين الذين يملكون رخصة للصيد مؤمن عليهم وبالتالي هم خارج منظومة العمالة غير المنتظمة ، ومع ذلك أصدرت توجيهات لمديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة بضم الصيادين لفئة العمالة غير المنتظمة ووضعهم تحت مظلة الرعاية التى تقدمها الوزارة إجتماعياً وصحياً لتلك الفئة.

وقال المحافظ اللواء جمال نور الدين: إن الوثيقة التى تقدمها القوى العاملة اليوم توفر تغطية تأمينية تصل لـ 100 الف جنيه ، لرعاية العمالة غير المنتظمة والصيادين من أبناء المحافظة تلك الفئات المهمشة التى ظلت لفترة طويلة تعاني من ظروف الحياة ، تحت مظلة المبادرة الرئاسية الواعدة حياة كريمة .

وكان المحافظ قد رحب في مستهل كلمته، بالوزير والقيادات التنفيذية وأعضاء مجلس النواب والشيوخ وممثلي فئة الصيادين بالمحافظة ، مؤكدا أن ذلك القطاع الذى يمثل احد الانشطة الهامة التى تمثل المحافظة ، ما بين صيادي البحر والبحيرة ونهر النيل ، والذي قدر عددهم على مستوى المحافظة بما يزيد عن 6200 صياد جزء كبير منهم سيدات ، أولتها الحكومة كل الاهتمام فى الفترة السابقة من مختلف الجهات برعاية الرئيس السيسي وفي ظل توجيهاته .

وفي نفس السياق قدم علاء ناصف مدير مديرية القوى العاملة بكفر الشيخ الشكر والتقدير للوزير والمحافظ ، على الدعم المقدم لتلك الفئة المهمة التى تشكل قطاع كبير من العمالة على مستوى الجمهورية ، فى إطار توجيهات القيادة السياسية ، لدعم الاقتصاد القومي وإستكمالاً لمبادرات القوى العاملة لدعم الفئات الأكثر إحتياجاً فى كافة نواحي حياتهم .

وقال ناصف أن وزير القوي العاملة أصدر قرارا يقضي بتوفير مزايا جديدة للعمالة غير المنتظمة اجتماعيا وصحيا ، وحصرهم على أرض الواقع وتوفير كل سبل الدعم لهم من استخراج شهادات قياس مستوي المهارة مجاناً ، حتى يسهل علي تلك الفئة استخراج بطاقات الرقم القومي مثبت فيها المهن التى يعملون بها وبالتالي شمولهم فى مظلة الرعاية التى تقدمها القوى العاملة.