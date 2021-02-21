بعد توقف ثمان سنوات ميناء دمياط يستقبل اول سفينة لتصدير الغاز المسال

فى اطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالعمل علي تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمى لتداول الغاز والطاقة بمنطقة شرق المتوسط ، و إستمرارا للتنسيق المستمر بين وزارتي النقل و البترول

اعلن ميناء دمياط إستعادة حركة تردد ناقلات الغاز المسال للميناء مرة أخري بعد توقف 8 سنوات حيث تم إستقبال ناقلة الغاز المسال ( GOLAR GLACIER ) القادمة من سنغافوره والتى ترفع علم جزر المارشال ويبلغ طولها 276 مترا وبعرض 45 مترا وغاطس يبلغ 14 مترا .. حيث ستقوم بشحن 60 الف طن LNG ) ) بما يعادل 158 الف متر مكعب متجهة الى بنجلاديش .

وقد وجه وزير النقل بقيام هيئة ميناء دمياط بالمتابعة الميدانية لعملية دخول السفينة وتراكيها على الرصيف الخاص بشركة سيجاس حيث وجه برفع حالة الإستعداد وتطبيق كافة إجراءات التأمين و السلامة المتبعة أثناء التعامل مع مثل هذه النوعية من السفن ، و حتى تراكيها و رباطها برصيف المحطة و ذلك بإستخدام القاطرات المملوكة للهيئة ثم متابعة مغادرتها بأمان .

جدير بالذكر ان محطة إسالة وتصدير الغاز بميناء دمياط تعد أحد أكبر محطات إسالة الغاز فى الشرق الأوسط و جاء إستئناف العمل بالمحطة بعد توقف دام حوالى 8 سنوات .