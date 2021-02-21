خلفاً للمناضل الكبير البدري فرغلي :مجلس إدارة الإتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات يرشح بالإجماع عبدالله أبو الفتوح رئيسا 

رشح مجلس إدارة الإتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات بالإجماع أمينه العام عبدالله أبو الفتوح لموقع رئاسة “الإتحاد” .جاء ذلك خلال إجتماع “المجلس” اليوم الأحد بمقر حزب التجمع بالقاهرة الذي إستضاف الإجتماع .

وقال أبو الفتوح في تصريحات صحفية عقب الإجتماع أن هذا الترشيح سوف يعرض على الجمعية العمومية المقرر عقدها قريبا والتي أيضا ستتضمن حفل تأبين للمناضل الكبير البدري فرغلي رئيس الإتحاد السابق الذي وافته المنية منذ أيام قليلة بعد رحلة عطاء ونضال دافع خلالها عن حقوق الوطن والمواطن ،بصدق وإخلاص ،من خلال مواقع كقيادي في حزب التجمع ونائب في البرلمان ،ورئاسة إتحاد أصحاب المعاشات ..