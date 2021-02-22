وزير ة الثقافة تعلن “خطة المواجهة والتجوال 2021 ” بحضور وزيرى التضامن والشباب فى القومى

تعلن الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة خطة مسرح المواجهة والتجوال لعام 2021 خلال الاحتفالية التى يقيمها البيت الفني برئاسة الفنان اسماعيل مختار وذلك فى السابعة مساء الأربعاء 24 فبراير بالمسرح القومي بالعتبة بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، الدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الإجتماعي ، المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي ، وعدد من قيادات وزارة الثقافة والوزارات المعنية والفنانين والإعلاميين .

وخلال الاحتفالية تكرم وزيرة الثقافة فرق عمل العروض التى شاركت فى خطة 2019 – 2020 ، كما يتم عرض فيلما تسجيليا عن الانجازات التي حققتها فرقة مسرح المواجهة والتجوال منذ تأسيسها كشعبة بفرقة المسرح الحديث عام 2018 الى جانب فقرات غنائية لكل من فاطمة محمد على ، ووائل الفشني .

الاحتفالية من اخراج محمد الشرقاوي مدير فرقة مسرح المواجهة والتجوال ، صياغة وأشعار طارق علي ، و يقدمها الإعلامي الدكتور محمد سعيد محفوظ والاعلامية منى سلمان .

جدير بالذكر ان فرقة مسرح المواجهة والتجوال بالبيت الفني للمسرح تختص بإنتاج عروض للتجوال بالمحافظات ، وتنظيم جولات لعروض البيت الفني للمسرح حيث نجحت فى تحقيق 250 ليلة عرض خلال عام 2019 فقط بمختلف المراكز والقرى والنجوع بانحاء مصر شهدها ما يزيد عن 350 ألف مشاهد.