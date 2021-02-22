حملة من الجهاز التنفيذي بشبرا الخيمة ونائبة التجمع تشارك وتستمع لشكاوى المواطنين 

نظم رئيس حي شرق شبرا الخيمة دكتور بكر عبد المنعم، ونائب رئيس الحي والمسئولين عن النظافة والتجميل والمياه والصرف الصحي، والكهرباء حملة تفتيش بالحي، بناء على طلب من النائبة مارسيل سمير عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب التجمع.

وشهدت الحملة إزالة تجمعات القمامة المتراكمة وصيانة أعمدة الإنارة وتهذيب الأشجار ومعاينة ماسورة مياه التي شهدت تسريب، وتحتاج إلى صيانة.

وبعد الاستماع إلى شكاوى المواطنين تم إرشادهم إلى الذهاب إلى خدمة وشكاوى المواطنين مباشرةً بالحي للاستفادة من الآليات المتاحة من الدولة لتوصيل شكاوى المواطنين وفي حال وقوع أي مشكل أو تقصير من الجهات المعنية سيتم التواصل مباشرة مع النائبة مارسيل سمير.

على أن متابعة المشكلات والمقترحات التي طرحها المواطنين من طلبات بتطوير مكتب البريد وعدم نقله لخدمة كبار السن، وتوفير ماكينات صرف إلكترونية اضافية نظرًا إلى الكثافة في المنطقة والمناطق المجاورة، ورفع كوفريهات الكهرباء لقربها من الأرض ما يهدد حياة المواطنين.