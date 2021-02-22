محافظ بورسعيد يكرم وزيرة التضامن الاجتماعي ويهديها درع المحافظة

كرم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، ” نيفين القباج” وزيرة التضامن الاجتماعي،وذلك تقديرًا لجهودها وجهود الجمعيات الأهلية في محافظة بورسعيد، مشيرا إلي أن ما فعلته وزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية لم يحدث منذ ٥٠ عامًا في بورسعيد.

وإضاف الغضبان ان محافظة بورسعيد أعلنت كأول محافظة خالية من العشوائيات في عام ٢٠١٨، مشيرا الي ان الجمعيات الاهلية وعلي رأسها جمعية مشكاة نور لعبت دورا كبيرا في تغيير السلوك العشوائي لبعض المناطق العشوائية وتحويله لسلوك نمطي، كما كان له أثر ايجابي علي المواطنين والأسر.

ومن جانبها وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي الشكر لمحافظ بورسعيد، مبدية سعادتها للتعاون مع المحافظين من اجل تحقيق النجاح والانجاز.

وأضافت ان الوزارة معنية بالمواطن وتحسين جودة حياته، كما أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث في أكثر من موقع عن أهمية التغير المجتمعي، موجهة الشكر للجمعيات الاهلية في بورسعيد علي جهودها في المحافظة.

واوضحت القباج ان اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لعام 2019 التي صدرت مؤخرا تحمل آمال وطموحات عديدة للجمعيات الاهلية التي عليها ان تبرز الانجازات والحقوق التي تكفلها الدولة لكل فئات المجتمع، مطالبة الجمعيات الاهلية بمزيد من العمل خلال الفترة المقبلة من أجل التغلب علي التحديات التي تواجه المحافظة.

واشارت الي ان وزارة التضامن الاجتماعي ترفع شعارا خلال الفترة المقبلة” الانتقال الي الانتاج” ، مشددة علي ان الدعم النقدي يساعد الاسر، ولكن العمل والانتاج سيؤدي الي استقرار الاسر.