طلب برلمانى بإلغاء مباراة الوداد وكايزر تشيفز لمنع انتشار السلالة الجديدة لكورونا

تقدم النائب الدكتور فريدي البياضي، عضو اللجنة العامة لمجلس النواب، والنائب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بخالص الشكر والتقدير لرئيس الوزراء المهندس مصطفي مدبولي، والدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واتحاد الكرة المصري، على الاستجابة اليوم للمذكرة المقدمة أمس منه الى الحكومة حول استضافة مصر لمباراة كرة قدم بين فريقين مغربي واخر جنوب افريقي برغم رفض المغرب استضافه المباراة خوفا من انتشار السلالة الجديدة لفيرس كورونا المنتشرة في جنوب أفريقيا، حيث اعلنت بعدها مصر ممثلة في وزارة الرياضة واتحاد الكرة الغاء قرار استضافه المباراة، وذلك حفاظا على الوطن من انتشار الوباء في ظل مجهودات الدولة.

وكان النائب الدكتور فريدي البياضي، قد توجه بسؤال لكل من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، ووزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، عن قبول مصر استضافة مباراة فريق الوداد المغربي مع فريق كايزر تشيفز جنوب أفريقي رفضت المغرب إقامتها.

وقال النائب فريدي البياضي، في نص السؤال الذي تم تقديمه للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب:”رفضت دولة المغرب الشقيقة استضافة مباراة كرة قدم في دوري أبطال أفريقيا بين فريق الوداد المغربي وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي، وأعلنت السلطات المغربية أن سبب الرفض هو الخشية من السلالة الجديدة من كورونا المنتشرة في جنوب أفريقيا، والتي تقاوم اللقاحات الجديدة. فهل أصبحت مصر ملاذاً آمناً تجاه الكورونا؟! و هل نغامر باستضافة مباراة كروية ليس بها طرف مصري، ومن المحتمل أن تتسبب في انتقال سلالة جديدة من الفيروس إلى مصر؟!.