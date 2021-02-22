ممثل التنمية المحلية بالبرلمان: مبادرات ميدانية للمحافظين لمتابعة التعديات على أملاك الدولة

عرض المهندس هيثم الدسوقي، رئيس قطاع التفتيش والمتابعة بوزارة التنمية المحلية، جهود قطاع التفتيش خلال الفترة الماضية، في رصد المخالفات والتجاوزات وكيفية التعامل معها، ودور وصلاحيات قطاع التفتيش.

و لفت ممثل قطاع التفتيش، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، برئاسة النائب أحمد السجيني؛ إلى وجود مبادرات ميدانية للمحافظين للمتابعة على الأرض بخصوص التعديات على أملاك الدولة ومخالفات البناء تطبيق اشتراطات البناء، وغيرها من الموضوعات.

وأشار إلى أن قطاع التفتيش يعد تقارير يرفعها إلي رئيس مجلس الوزراء، وقال: إنهم رفعوا عدد 6 تقارير لرئيس الوزراء، وقطاع التفتيش والمتابعة يرصد عدد مأهول من المخالفات والتجاوزات، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، حيث تحال إلي النيابة، قائلا: من كثرة القضايا بقي عندنا أزمة إننا كل يوم في النيابة، وعندنا إدارة مختصة بمتابعة القضية، وعلي سبيل المثال لدينا مشكلة في بونات البنزين فيها تجاوز، حددنا الخطوات والضوابط وعممنا علي باقي المحافظات، موضحًا أن محافظة المنيا كانت أفضل المحافظات في هذا الموضوع.

وتابع: لو وصلتني شكوى عن قيام مسئول باتخاذ إجراء خطأ، يتم التوصية بتصويب الخطأ وإحالة الأمر للشئون القانونية، وأنه في حالة رصد تجاوزات لمسئولين وقيادات في الوحدات المحلية يتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأحيانا يتم نقل قيادات أو أقالتهم بسبب التقصير والتجاوز.