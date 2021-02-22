نائب بالشيوخ: الزيادة السكانية تلتهم التنمية ولن يشعر المواطن بتحسن

قال النائب محمد الرشيدي عضو مجلس الشيوخ، إن تحذير الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن خطورة الزيادة السكانية الكبيرة من تحقيق التنمية في مصر، تعد رسالة هامة للمواطنين بضرورة أهمية تنظيم النسل، في ظل الظروف الراهنة والتحديات التي تواجهها الدولة، مؤكدًا أن هذه الزيادة تلتهم أي محاولة للتنمية والنمو الاقتصادي، وتشكل عبئا على الدولة، ولن يشعر المواطن بتحسن ولا المميزات الإيجابية للمشروعات الحكومية التي تنفذها الدولة.

وشدد الرشيدي، على ضرورة تنظيم النسل حتى يتناسب معدل النمو السكاني مع موارد الدولة المتاحة، مضيفا أنه من أهم العواقب التي تقف أمام تقدم الدول وتحسين مستوى حياة المواطن هي الزيادة السكانية، ولابد أن يكون هناك ارتقاء وتحسين حالة الأسرة والأبناء، وليس تدهورهم أو حرمانهم من حقوقهم مثل التعليم والصحة أو عدم التمتع بحياة كريمة بسبب تكدس أفراد الأسرة.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن القوة ليست بعدد الأبناء كالمتوارث في المفاهيم المغلوطة، ومفهوم العزومة تحديدا يمثل عبء كبير على المجتمع والدولة فضلا عن أن قلة الموارد المتاحة ستتحول إلى أرض خصبة للفقر والجهل والمرض، مشيرا إلى أن مشكلة النمو السكاني بدأت منذ زمن وليس مشكلة حديثة في وقتنا الحالي، ويجب الإكتفاء بطفلين فقط في الأسرة الواحدة.

وذكر النائب، أنه بالرغم من إصدار قوانين وإطلاق حملات التوعية، إلا أن ذلك لم يحقق نتائج على أرض الواقع ، حيث تعاني الدولة سنويا من ارتفاع المعدلات، موضحا أن أزمة النمو السكاني مرتبطة ارتباطا وثيقا بالثقافة والوعي عند الأفراد، لذا يجب التصدي لمحو الأمية التعليمية والثقافية، وإيجاد حلول قوية تنفذ على أرض الواقع.