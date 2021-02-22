مراكز الصيانة وخدمات ما بعد البيع من اهم النقاط التى نفكر فيها عند شراء أى جهاز إلكتروني خصوصا إذا كان هاتف ذكي، فكلما كانت خدمات الصيانة المتاحة على قدر عالي من الجودة كلما رجحت كفة الهاتف الذي سنقوم بشرائه، لذلك اهتمت شركة Infinix العلامة التجارية الرائدة في صناعة الهواتف الذكية، منذ دخولها السوق المصري بمراكز الصيانة وخدمات ما بعد البيع والتوسع فيها بشكل مستمر لتوفير افضل خدمة للمستهلك المصري.

وتولي Infinix أهمية كبيرة لخدمات الصيانة وخدمات ما بعد البيع تحقيقاً لرضاء العملاء، وتقديم تجربة مستخدم متميزة في السوق المصري والذي يعد من اهم الأسواق في أفريقيا والشرق الأوسط.

إطلاق أول تطبيق إلكتروني لخدمات الصيانة على هواتف Infinix لتقليل وقت الخدمة وضمان جودتها

وأعلنت شركة Infinix عن تخطيطها للتوسع في إنشاء مراكز خدمة العملاء التابعة لها في السوق المصري خلال الفترة المقبلة والتى تحمل أسم العلامة التجارية ” Carlcare” وذلك من خلال زيادة نقاط التجميع وذلك بالتزامن مع زيادة مبيعات الشركة بالسوق المصري.

وتمتلك انفينكس 14 مركز لخدمات الصيانة و137 نقطة تجميع كما تسعى لإنشاء 7 مراكز صيانة جديدة بمحافظات الصعيد الكبرى وهي اسوان، اسيوط، الاقصر، قنا، سوهاج، شرم الشيخ الغردقة.

وأكدت انفينكس أن العمل بمراكز الصيانة يتطور بشكل مستمر، موضحة أن مراكز ” Carlcare” تعمل بكامل قوتها الاستيعابية وتقدم الدعم الدائم لعملائنا، مع السرعة في أداء خدمات الصيانة، بجانب تضمين تطبيق خاص بخدمات الصيانة على كافة هواتف Infinix لأول مرة ويحمل نفس الاسم ” Carlcare” يمكن من خلاله الوصول لأقرب مركز خدمة أو نقطة تجميع في المنطقة التي تسكن أو تعمل بها أو بالقرب منها كما يمكن من خلاله معرفة فترة الضمان المتبقية للهاتف وحجز ميعاد بأقرب مركز صيانة إليك.

انفينكس: “نولي أهمية كبيرة لخدمات ما بعد البيع.. وتطوير والتوسع في مراكز الصيانة” السابق 1 od 2 | التالي

وكشفت انفينكس، أن خدمات الصيانة التي تقدمها عبر مراكزها تطورت بشكل كبير حيث حرصت على تقليل الوقت اللازم لخدمات الصيانة حيث أن العميل اليوم لا يستطيع الاستغناء عن هاتفة لفترة طويلة وبالتالي استطاعت مراكز صيانة ” Carlcare” إختزال وقت صيانة الهاتف إلى ساعات معدودة في حالة أعطال السوفت وير، ويومين أو ثلاثة على الأكثر في حالة أعطال الهارد وير الذي يستلزم تغيير أى مكون من مكونات الهاتف.

وشددت انفينكس على استمرارها في تطوير خدمات الصيانة وخدمات ما بعد البيع لتقديم أفضل تجربة مستخدم فى السوق المصري بما يتناسب مع حجم السوق والمرتبة المتقدمة التى حققتها الشركة حتى لأن وارتفاع حصتها السوقية بالسوق المصري خلال الفترة المقبلة.