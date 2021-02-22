“قطاع الأعمال” توقع بروتوكولًا لتعزيز فرص التوظيف

شهد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وشركة “بشر سوفت” المتخصصة فى الحلول الإلكترونية للتوظيف.

ويأتي توقيع هذا البروتوكول لاستخدام منصات الشركة الإلكترونية “فرصنا” و”وظف” بما يمكن الشركات القابضة والتابعة للوزارة من الوصول إلى الكفاءات التي تحتاجها وسد احتياجاتهم من العمال والموظفين لضمان نمو وتطور هذه الشركات، كما أنه من بين أهداف البروتوكول مساعدة العمال والموظفين السابقين التابعين لشركات وزارة قطاع الأعمال الراغبين فى الاستفادة من خدمات الموقع، على أن يتم تقديم هذه الخدمات مجانياً لصالح الوزارة وشركاتها التابعة طوال مدة الشراكة.

في هذا الصدد، صرح السيد/ عمرو كمال حزين، مستشار وزارة قطاع الأعمال العام لتنمية الموارد البشرية، أن توقيع بروتوكول التعاون يأتي في إطار حرص الوزارة على استقطاب أفضل الكوادر المهنية وتعيين المزيد من الكفاءات، والاعتماد على الحلول التكنولوجية لتعزيز فرص التوظيف، بما ينعكس إيجابا على أداء الشركات.

ومن جانبه ، أعرب السيد/ أمير شريف، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “بشر سوفت” عن سعادته وفخره بتوقيع بروتوكول التعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام، مشيرا إلى أن دور الشركة من خلال منصتي وظف وفرصنا سيتركز على القيام بالإعلان عن جميع الوظائف الخاصة بالشركات التابعة للوزارة وإنشاء صفحة خاصة بوزارة قطاع الأعمال على المنصتين لتضم جميع الوظائف الشاغرة بالشركات التابعة للوزارة.