“أقاوم مدناً محتلة بالغياب” لــ”منعم الفقير”
يسر جريدة الأهالي أن تقدم لقرائها صفحة إبداعات تواكب الحركة الأدبية المعاصرة في مصر و العالم العربي و الترجمات العالمية ..وترحب بأعمال المبدعين و المفكرين لإثراء المشهد الأدبي و الانفتاح على تجاربهم الابداعية..يشرف على الصفحة الكاتبة و الشاعرة/ أمل جمال . تستقبل الجريدة الأعمال الابداعية على الايميل التالي: Ahalylitrature@Gmail.Com
أقاوم مدناً محتلة بالغياب
منعم الفقير
لا مدينة تصنع من حلم
ولا حلم يقوم من مدينة
أصنعُ مدناً
وأتوهم لها سكاناً
أصنعُ شوارع
وأتصنعُ لها مارة
أصنعُ زحاماً
وأتصنعُ التذمر منها
أصنعُ أرضاً
ثم
أسحبها في غفلة
من تحت من الأقدام
أصنعُ كراهية
وأتصنعُ الحب
أصنعُ أحزاناً
ثم
أدعي الفرح
أصنعُ موتاً
ثم
أتنكرُ له بالحياة
أصنعُ روحاً
لأتمرد عليها بالجسد
أصنعُ ذنوباً
ثم
أتصنعُ المغفرة
أصنعُ شمساً
وأحتج عليها بالظل
أمنيات أخيرة
سأصير هواءً كيلا يراني أحد
آه
لو كنتِ شجرة
كلماتكِ الأوراق
يداكِ الأغصان
مرفوعة أبداً
كم تمنيتُ أن أكون سماءً
كيلا تتشرد النجوم
السماء ليست لنا
إنها للنجوم
وتمنيتُ أن أكون صخرة
ليتحطم عليها الهواء
كم تمنيتُ أن يعثر عليّ الليل
وأنا متلبس بماء البحر
حين أكون بحراً
سأحرق القفطان الأزرق
كم تمنيتُ أن أكون محيطاً
لأطوق وإلى الأبد الأرض
بذراعيّ
كم تمنيتُ أن يكون للأرض قدمان
لأحثها على السير
وتمنيتُ للأرض فماً لتصرخ
أيتها الصرخة
أين فمك
كم تمنيتُ أن أكون فرحاً
كي يعرفني الجميع
لو كنتُ حزناً لانتحرتُ
كم تمنيتُ أن أكون أملاً
كي أسكن الجميع
لو كنتُ يأساً
لما عرفت أحداً سواي
كم تمنيتُ أن أكون خوفاً
لأسكن الخونة
وتمنيتُ أن أكون ضحي
لتسكع الكون
لو كنتُ شمساً
لأمضيت الوقت في الزنازين
كم تمنيتُ أن أرى الليل
يعانق النهار
وتمنيتُ أن أكون مرآة
لأقول ما أراه
لو كنتُ مرآة
لتشمتُ بوجه القتلة
كم تمنيتُ أن أكون إلهاً
لأصنع منْ أحب
كم تمنيتُ أن أوجدكِ
أنىّ أكون ومتى أشاء
وتمنيتُ أن اسرق أثوابكِ
لأضعها على مشجبي
تمنيتُ أن أراكِ كل صباح
لأقص عليكِ أطياف الليل
والآن ما من أحد
حتى هذا الكتاب
يا له من صديق
يصمتُ
كلما أشحت عنه بصري