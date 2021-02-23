“أقاوم مدناً محتلة بالغياب” لــ”منعم الفقير”

أقاوم مدناً محتلة بالغياب

منعم الفقير

لا مدينة تصنع من حلم

ولا حلم يقوم من مدينة

أصنعُ مدناً

وأتوهم لها سكاناً

أصنعُ شوارع

وأتصنعُ لها مارة

أصنعُ زحاماً

وأتصنعُ التذمر منها

أصنعُ أرضاً

ثم

أسحبها في غفلة

من تحت من الأقدام

أصنعُ كراهية

وأتصنعُ الحب

أصنعُ أحزاناً

ثم

أدعي الفرح

أصنعُ موتاً

ثم

أتنكرُ له بالحياة

أصنعُ روحاً

لأتمرد عليها بالجسد

أصنعُ ذنوباً

ثم

أتصنعُ المغفرة

أصنعُ شمساً

وأحتج عليها بالظل

أمنيات أخيرة

سأصير هواءً كيلا يراني أحد

آه

لو كنتِ شجرة

كلماتكِ الأوراق

يداكِ الأغصان

مرفوعة أبداً

كم تمنيتُ أن أكون سماءً

كيلا تتشرد النجوم

السماء ليست لنا

إنها للنجوم

وتمنيتُ أن أكون صخرة

ليتحطم عليها الهواء

كم تمنيتُ أن يعثر عليّ الليل

وأنا متلبس بماء البحر

حين أكون بحراً

سأحرق القفطان الأزرق

كم تمنيتُ أن أكون محيطاً

لأطوق وإلى الأبد الأرض

بذراعيّ

كم تمنيتُ أن يكون للأرض قدمان

لأحثها على السير

وتمنيتُ للأرض فماً لتصرخ

أيتها الصرخة

أين فمك

كم تمنيتُ أن أكون فرحاً

كي يعرفني الجميع

لو كنتُ حزناً لانتحرتُ

كم تمنيتُ أن أكون أملاً

كي أسكن الجميع

لو كنتُ يأساً

لما عرفت أحداً سواي

كم تمنيتُ أن أكون خوفاً

لأسكن الخونة

وتمنيتُ أن أكون ضحي

لتسكع الكون

لو كنتُ شمساً

لأمضيت الوقت في الزنازين

كم تمنيتُ أن أرى الليل

يعانق النهار

وتمنيتُ أن أكون مرآة

لأقول ما أراه

لو كنتُ مرآة

لتشمتُ بوجه القتلة

كم تمنيتُ أن أكون إلهاً

لأصنع منْ أحب

كم تمنيتُ أن أوجدكِ

أنىّ أكون ومتى أشاء

وتمنيتُ أن اسرق أثوابكِ

لأضعها على مشجبي

تمنيتُ أن أراكِ كل صباح

لأقص عليكِ أطياف الليل

والآن ما من أحد

حتى هذا الكتاب

يا له من صديق

يصمتُ

كلما أشحت عنه بصري