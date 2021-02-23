“احتراق الفراشات” لـ”شيماء الغيطي”

احتراق الفراشات

شيماء الغيطي

ترى ما الذى يدفع الفراشات

للإمتزاج بالنور حد الحريق؟!

وكيف لامرأة عادية مثلي

أن تطأ قدماها صحراءك

دون أن تقتحم أوردتها أحزانك،

وتزهر بجسدها المهترئ

آلافا من أشواك الصبار الداميه؟!!!

حقاً، إن الإلتحام بالأوجاع فريضة

لا يتقنها إلا الصادقون.

فلتغمض عينيك خلف روحي

إذ ربما لم يعد كتفي المثقل بالهموم

ملاذاً مريحاً لرأسك المشتعل.

معذرة…

سأفلتك من روحي الآن.

لأبحث فى المرآة عن صورة قديمة

لإمرأة لم يشتعل رأسها

بآلاف النجمات البيضاء،

ولم يترهل قلبها من فرط الحزن.

لإمرأة لم تقحم فى وجهها

بعضا من المساحيق

لتجعل قلبك يورق بعضا من الالفه.

لإمرأة لم تقرأ لتشيكوف وفولتير

لتمنح عقلك بعضاً من الندية.

لإمرأة ليست عادية مثلي.

تجلس على حافة النهر

وتعاقب صورتها على صفحته

بآلاف من الحجارة القاتلة.

الآن لم أعد أشعر بشيئ،

لم يعد يؤلمنى جسدي المثقل بالهموم

ولا روحي المعذبة.

فقط يمر الجميع أمامى فى سلام

ولا أكترث.

يصافح النسيم وجهي

ولا أكترث.

تصفع اشعة الشمس رأسي بقوة

ولا أكترث.

فلم أعد أنا.