العالم يستعد للتعايش مع فيروس كورونا:مؤشرات بدء الموجة الثالثة وتحذيرات من التهاون فى الإجراءات الاحترازية

بدأت حالات الاصابة بفيروس كورونا في الانتشار مرة أخري بعد تراجع دام ما يقرب من شهر وشهدت مستشفيات الصدر والحميات في المحافظات زيادة في أعداد حالات الاشتباه خلال الاسبوع الماضي وهو ما تم تفسيره ببدايات الموجة الثالثة لانتشار الفيروس.

رصدت منظمات المجتمع المدني وبعض المتبرعين الذين يعملون علي توفير اسطوانات الاوكسجين زيادة في الطلب عليها خلال الايام الماضية, وتابعت فرق العلاج المنزلي لمصابي كورونا ارتفاع الاعداد وشهدت الصيدليات الخاصة خلال الايام الأخيرة زيادة ملحوظة في صرف بروتوكولات العلاج الذي يوصي بها اطباء الصدر بالمقارنة للاسابيع الاولي من شهر فبراير الجاري.ِ

تسببت زيادة اعداد المصابين في مخاوف لدي المواطنين وأولياء الأمور الذين يستعدون لأداء الامتحانات الاسبوع المقبل خاصة وان بعض الحالات تعرضت للاصابة للمرة الثانية.

وحذر مسئولو اللجنة العليا لمتابعة ازمة كورونا من تعرض البلاد للموجة الثالثة خلال شهر ابريل المقبل وطالبوا بضرورة الحذر وعدم التهاون في الاجراءات الاحترازية لتسهيل مهمة الاطقم الطبية وضمان القدرة علي مواجهة الموجة الثالثة خاصة في ظل الاستعدادات المستمرة من قبل اجهزة الدولة.

ومن جانبها نفذت الاجهزة المعنية بالقوات المسلحة حملة تطهير واسعة خلال اليومين الماضيين شملت كافة المرافق ووسائل النقل العامة ومحطات المترو والقطارات وبعض الميادين وغيرها لتخفيف حدة انتشار الفيروس بالاضافة الي توزيع المظهرات والكمامات علي المواطنين لدعم جهود التصدي لكورونا.

اشارت تقارير منظمة الصحة العالمية الي استمرار تداعيات فيروس كورونا لسنوات مقبلة الأمر الذي دفع بعض الدول ومن بينها مصر الي اتخاذ اجراءات عملية لعودة كل الانشطة ومن بينها التعليم وتسعي العديد من الدول الاوربية حاليا الي اعادة فتح مجالها الجوي وانشطة الطيران والسياحة وشهدت مدينتا شرم الشيخ والغردقة بداية عودة السياحة الروسية بعد حصول المطارات المصرية علي شهادات سلامة الاجراءات الصحية والاحترازية.