بدء تصدير الغاز من دمياط رسالة للجانب الإسرائيلى لضمان الحقوق الفلسطينية 

فى الوقت الذى بدأت فيه الحكومة المصرية معاودة تشغيل محطة إسالة الغاز الطبيعى فى دمياط مع زيارة وزير البترول المهندس طارق الملا الى كل من اسرائيل والسلطة الفلسطينية فى الصفة الغربية ولكن كان الإعلان من قبل الحكومة عن إعادة تشغيل المحطة أثناء محادثات الوزير مع نظيره الاسرائيلى ما هو إلا رسالة من شانها تعظيم القدرات المصرية فيما يتعلق بتحويل مصر الى مركز رئيسي لعمليات غاز شرق المتوسط ، كما كانت رسالة لجميع دول العالم أن مصر هى المصدر الأمن لكافة امدادات الطاقة للدول الاوروبية فى الشرق الأوسط، كما تضمنت أيضا إشارة ان مصر لن تتنازل عن مساندة الفلسطينيين فى حقهم فى استخراج ثرواتهم أسوة بجميع دول المنطقة وحوض البحر المتوسط .

كما تشير المعلومات إلى ان البدء فى تصدير اولى الشحنات الغاز المسال هو انهاء كافة النزاعات التحكيمية التى لجأ اليها الشركاء الأجانب وإنهاء أيضا للنزاعات مع الجانب الاسرائيلى فيما يتعلق بحكم مركز نزاعات التحكيم الدولى . كما تشير المعلومات إلى أن مصر سوف تكون اللاعب الرئيسي فى المنطقة الأمر الذى يمكنها من استعادة دورها فى الأسواق العالمية.

ويأتى التشغيل كذلك بعد توقف دام اكثر من ثماني سنوات مع إضافة تلك القدرات الى محطة إدكو الذى تديره شركة شل العالمية والذي يعد المنشأة الوحيدة حاليا لتصدير الغاز الطبيعي في مصر، بجانب تعزيز قدرة مصر على تصدير الغاز إلى الأسواق الأوروبية.

وفى اطار تحقيق ذلك استهدفت المحادثات المصرية الفلسطينية والاسرائيلية العمل على دعم أهداف وجهود منتدى غاز شرق المتوسط الذى يضم الدول السبع المؤسسة ” مصر وفلسطين وإسرائيل وقبرص واليونان والأردن وإيطاليا ” بهدف بلورة الرؤية المشتركة والحوار المنهجى لتطوير سوق إقليمية للغاز فى ظل دخول ميثاق المنتدى حيز التنفيذ بما يدعم جهود الدول الأعضاء فى استثمار احتياطياتها من الغاز واستخدام البنية التحتية المتاحة الحالية والمستقبلية من خلال تعاون مثمر وبناء بين دول المنتدى.

وقالت المصادر إن مصر تعمدت تثبيت الموقفين المصري والفلسطيني الموحد تجاه ضرورة التسريع في تطوير حقل غاز غزة، وكذلك أهمية منتدى غاز شرق المتوسط في تسهيل استغلال الدول الاعضاء لمواردها الطبيعية خاصة الغاز، علماً بأن دولة فلسطين كانت أول دولة ٍتصادق على الميثاق بصفتها دولة مؤسسة في المنتدى الذي أصبح منظمّةً إقليمية وقعت عليه حتى الآن ست دول من بينها مصر واسرائيل.

كما اكدت مصر خلال توقيع مذكرة تفاهم ما بين الأطراف الشريكة في حقل غاز غزة والمتمثلة حالياً بصندوق الاستثمار وشركة اتحاد المقاولين CCC مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “ايجاس” على حق الفلسطينيين فى ثرواتهم بل وامكانية ربطها بالشبكة المصرية.

فى الوقت الذى طلبت فيه اسرائيل العمل على اتفاقية حكومية لربط حقل غاز ليفاثيان بوحدات إسالة الغاز الطبيعى فى مصر عن طريق خط الأنابيب البحرى.

كما أكد الملا فى محادثاته مع نظيره الاسرائيلى، أو بمعنى آخر اشترط ضرورة استقلال قطاع الطاقة للفلسطينيين من خلال عدة مشروعات مثل تنمية حقل غزة البحرى، إنشاء محطة للطاقة الكهربائية فى مدينة جنين، إمداد الغاز الطبيعى للفلسطينيين.

وقد اوضحا ان التعاون القوى بين البلدين فى مجال الطاقة يساهم فى دعم امن الطاقة وتنويع مصادرها، بالاضافة إلى تعزيز الحوار الاقليمى الحالى من خلال منتدى غاز شرق المتوسط خاصة فيما يخص تنمية سوق اقليمى للغاز لاكتشاف كل موارد الغاز الكامنة فى المنطقة، ووضع منصة للتعاون الاقليمى وتمهيد الطريق لمركز اقليمى متكامل للتجارة.