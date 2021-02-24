في انتخابات “الصحفيين” :6 مرشحين على مقعد النقيب و55 للمجلس وإغلاق باب الطعون السبت

تتلقى نقابة الصحفيين الطعون والتنازلات المقدمة على المرشحين لانتخابات التجديد النصفي للمجلس المقرر انعقادها 5 مارس المقبل.

وقد تم اغلاق باب التقدم بأوراق الترشح الاثنين الماضي، فيما بلغ أعداد المرشحين على منصب النقيب 6 مرشحين وتقدم 55 مرشحا بأوراق ترشحهم لعضوية مجلس النقابة.

يذكر أن باب التنازلات والطعون مدته خمسة أيام من « 23 إلى 27 فبراير الحالي»، وتجرى الانتخابات يوم الجمعة 5 مارس المقبل فى حالة اكتمال الجمعية العمومية بحضور نصف أعضائها.