وزيرا النقل المصري والخارجية والتجارة المجري يبحثان التعاون في مجال تصنيع 200 عربة نوم جديدة

التقى الفريق مهندس كامل الوزير – وزير النقل السيد / بيتر سيارتو وزير الخارجية والتجارة المجري بحضور كلا من رئيس هيئة السكك الحديدية ورئيس شركة ترانسماش هولدنج المجرية وذلك على هامش استقبال الدفعة الأولى من العربات الجديدة الموردة من المجر ضمن صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة والتي تم توقيعها بين هيئة السكك الحديدية وشركة ترانسماش الروسية الممثل للتحالف الروسي المجري بقيمة مليار و16 مليونا و50 ألف يورو ، والتي وصل منها حتى الآن 260 عربة

في بداية اللقاء اشاد الجانبين بالعلاقات المتميزة التي تربط البلدين والتي كان من ثمارها صفقة العربات التي يتم توريدها والتي تعتبر الأكبر في تاريخ سكك حديد مصر حيث اعرب وزير الخارجية والتجارة المجري عن تقديره لهذه الصفقة التي وصفها بالعلامة المضيئة في مجال التعاون بين الجانبين مؤكداً على التزام الجانب المجري بالمواعيد المحددة لتوريد العربات موجهاً الدعوة لوزير النقل المصري لزيارة المجر لحضور اعمال شحن الدفعة الاولى من العربات المكيفة المصنعة في المجر يونيو 2021

كما اعرب السيد / بيتر سيارتو عن تطلع الشركات المجرية الى التعاون مع الجانب المصري في مجال توطين صناعة النقل وكذلك في مجال الدراسة والتدريب للطلبة الشباب ولمهندسي السكة الحديد في مجال تكنولوجيا النقل كما ابدى الجانب المجري الاهتمام بتدشين تعاون مثمر مع الجانب المصري في مجال توطين صناعة السكك الحديدية لافتاً الى الاهتمام بالتعاون في مجال تصنيع 200عربة نوم سكة حديد جديدة مع توطين صناعتها في مصر من خلال التعاون بين الشركات المجرية ووزارة النقل المصرية والهيئة العربية للتصنيع وفقاً للمواصفات التي تضعها هيئة السكك الحديدية المصرية مع توفير التمويل اللازم للصفقة

ومن جانبه رحب الفريق مهندس كامل الوزير بالتعاون المشترك الحالي وبإلتزام الجانب المجري بالمواعيد المحددة لتوريد العربات خاصة وان العمل يجري على قدم وساق في وزارة النقل لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتطوير الشامل لمنظومة السكك الحديدية

وعدم تشغيل أي قطارات قديمة على خطوط الشبكة بنهاية العام الحالي مؤكدا على أهمية زيادة حجم المشروعات المشتركة سواء في مجال عربات النوم او في مشروعات النقل الأخرى مثل مشروعات النقل بمحافظة الإسكندرية مثل مشروعي تطوير خط ابوقير وتحويله الى مترو وكذلك إعادة تأهيل ترام الرمل خاصة مع توافر تمويلها وأهميتها الكبيرة في إحداث نقلة نوعية كبيرة في وسائل النقل بمحافظة الإسكندرية

كما اشاد الوزير بإهتمام الجانب المجري بارسال طلبة مصريين للمجر من خلال منح تعليمية في كافة المجالات واشار الوزير الى امكانية إرسال مهندسي السكة الحديد للمجر للتدريب على تكنولوجيا السكة الحديد مشيرا الى أن القيادة السياسية وجهت بتخريج أجيال جديدة من المهندسين الشباب تستطيع مواكبة التطور الكبير في قطاع النقل بمصر وذلك بالتزامن مع تخريج دفعات جديدة من الفنيين المتخصصين من المعهد الفني لتكنولوجيا السكك الحديدية بوردان.