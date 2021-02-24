ادراج سيارات المنطقهً الحره فى بورسعيد بمبادره الاحلال والتجديد 

في إطار التعامل مع سيارات المنطقة الحرة ببورسعيد، والتي مضى عليها أكثر من 20عاماً، وبالنظر إلى ما ينتج عنها من تأثيرات على البيئة ومعدلات استهلاك الوقود، فقد وافق مجلس الوزراء على المقترحات المقدمة في هذا الشأن، والتي تتضمن الموافقة على إعفاء السيارات المفرج عنها برسم المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد موديلات سنة 1976 حتى سنة 2009، وعددها حوالى ثلاثين ألف سيارة اعفاءً جزئياً من الضرائب الجمركية، على أن تقوم وزارة التجارة والصناعة باستثناء تلك السيارات من شرط الموديل، وأن يلتزم أصحاب السيارات التي ستتمتع بالإعفاء الجمركي المشار إليه بالاشتراك في مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لإحلال السيارات المتقادمة بسيارات أخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي.

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