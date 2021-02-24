تمديد التعاقد بين محافظه الاسكندريه وشركه خدمات البيئه

وافق مجلس الوزراء على تمديد التعاقد المبرم بين محافظة الإسكندرية وشركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة؛ لتقديم الخدمات المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة، وذلك لمدة 6 أشهر تنتهي في 30 يونيو 2021، كما وافق المجلس على تمديد التعاقد المبرم بين المحافظة والهيئة العربية للتصنيع لنفس المدة أيضا؛ وذلك لنقل المخلفات من المحطات الوسيطة إلى المدفن الصحي بمدينة الحمام.

– خلال اجتماع مجلس الوزراء، تم استعراض تقرير بشأن الأداء نصف السنوي حول الموقف المالي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، خلال النصف الأول من العام المالي 2020/2021، وكذا القوائم المالية للهيئة في 31/12/2020 بعد اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة.