المصرية للاتصالات الأعلى فى الإيرادات والأكثر نموًا فى سوق الاتصالات المصري

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات اليوم عن نتائج أعمالها عن العام المالى المنتهى فى 31 ديسمبر 2020، وذلك طبقاً للقوائم المالية المجمعة المعدة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية.

أهم مؤشرات نتائج أعمال العام المالى 2020:

• بلغ إجمالى الإيرادات المجمعة 31.9 مليار جنيه مصرى بنسبة نمو قدرها 24% مقارنة بالعام السابق مدفوعا بشكل رئيسى بالإيرادات المتميزة لخدمات البيانات والتى حققت نموا قدره 39% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق والتى مثلت 53% من اجمالى النمو فى الإيرادات متبوعا بزيادة إيرادات مشروعات الكوابل والتى حققت نمو قدره 1.4 مليار جنيه مصرى مقارنة بالعام السابق.

• أظهرت الشركة نموًا فى قاعدة عملائها على مستوى كافة الخدمات المقدمة مقارنة بالعام الماضى حيث ارتفع عدد مشتركى الهاتف الثابت ومشتركى الإنترنت فائق السرعة الثابت بنسبة 14% و20% على التوالي، مع وصول عدد مشتركى خدمات المحمول إلى 7.3 مليون عميل بنسبة نمو قدرها 43% مقارنة بالعام السابق.

• بلغ الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 11.1 مليار جنيه محققا هامش ربح قوى قدره 35%. متخطيا توقعات بداية العام، وبتحييد أثر تكلفة برنامج المعاش المبكر والتكاليف الاستثنائية، يحقق الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك زيادة قدرها 60% مقارنة بالعام السابق.

• حقق الربح التشغيلى بعد تحييد أثر تكلفة برنامج المعاش المبكر والتكاليف الاستثنائية نسبة نمو قدرها 65% مقارنة بالعام السابق مدعوما بنمو الإيرادات ذات الهوامش المرتفعة والجهود المبذولة لترشيد التكاليف على الرغم من الزيادة فى تكاليف الإهلاك والاستهلاك بنسبة 43% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

• بلغ صافى الربح بعد الضرائب 4.9 مليار جنيه محققا نموا بنسبة 10% مقارنة بالعام السابق وبتحييد أثر البنود الاستثنائية (مدفوعات التراخيص وتكاليف الإهلاك والاستهلاك وبرنامج المعاش المبكر وفروق العملة وايرادات صفقة بيع فودافون لإحدى شركاتها التابعة)، يحقق صافى الربح بعد الضرائب 5.2 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 39% مقارنة بالعام السابق.

• بلغت النفقات الرأسمالية 11.9 مليار جنيه بنسبة 37% من إجمالى الإيرادات المحققة بينما بلغت النفقات الرأسمالية المدفوعة مبلغ 11 مليار جنيه بنسبة 35% من إجمالى الإيرادات المحققة.

• سجلت نسبة صافى الدين من الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على أساس سنوى 1.6 مرة مقارنة بنسبة 2.1 مرة (بعد تحييد أثر تكلفة المعاش المبكر لعام 2019) مع انخفاض معدل الفائدة الفعلى ليصل إلى 5.9% مقابل 7.1% عام 2019.

• حقق صافى التدفق النقدى التشغيلى رقما قياسيا بالنسبة للشركة حيث بلغ 8.3 مليار جنيه مصرى أى ثلاث اضعاف عام 2019.

• اقترح مجلس الإدارة توزيعات أرباح قدرها 50 قرش للسهم عن العام 2020، أى ضعف المقترح عن العام السابق محققا عائد على السهم بنسبة 4.4%.

عادل حامد: استطاعت الشركة أن تحقق أكبر صافى ربح فى تاريخها بقيمة 4.9 مليار جنيه، وأكبر تدفقات نقدية تشغيلية للشركة بقيمة 8.3 مليار جنيه مدفوعة بنمو الإيرادات ذات الهوامش المرتفعة

علق المهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات على نتائج أعمال الشركة عن العام المالى 2020 قائلاً: “أظهرت نتائج الأعمال المتميزة التى حققتها المصرية للاتصالات خلال 2020 قدرة الشركة على التعامل مع التحول المفاجئ تجاه الخدمات الرقمية خلال جائحة كورونا، وكان الأداء التشغيلى المتميز خلال هذا العام سببًا فى تحقيق هوامش أرباح مرتفعة، حيث وصل هامش الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى نسبة 35%، واستطاعت الشركة أن تحقق أكبر صافى ربح فى تاريخها بقيمة 4.9 مليار جنيه، وأكبر تدفقات نقدية تشغيلية للشركة بقيمة 8.3 مليار جنيه مدفوعة بنمو الإيرادات ذات الهوامش المرتفعة حيث منحتنا استثماراتنا الضخمة فى تطوير البنية التحتية القدرة على استيعاب الطلب المتزايد على خدمات نقل البيانات فى ضوء ارتفاع عدد المستخدمين، واستطعنا الوصول بمتوسط سرعات الإنترنت فى السوق المصرى لأكثر من الضعف ليصل إلى 35 ميجابايت فى الثانية بنهاية العام. الأمر الذى انعكس بدوره على النمو غير المسبوق فى إيرادات خدمات نقل البيانات والذى وصلت نسبته إلى 39% مقارنة بالعام السابق. كذلك استطعنا مواصلة تحقيق النمو فى حجم أعمالنا من خلال تنويع مصادر الإيرادات، حيث نرى نموًا متزايدًا فى قطاع الكوابل البحرية، كما شهدنا هذا العام تسجيل ايرادات عبور الكابل البحرى 2Africa التى حققتها الشركة خلال 2020 والذى سيصبح من أكبر الأنظمة البحرية التى تقدم خدماتها للقارة الافريقية. كذلك استمرت وحدة أعمال المشغلين فى تحقيق أداءً قويًا مدعوما بارتفاع الطلب على خدمات البيانات.

عادل حامد: ستتمكن الشركة من خلال الترددات الجديدة التى ستحصل عليها من توفير أفضل مستوى من الخدمات لعملائها مع استمراراها فى استيعاب النمو المتزايد لحجم المستخدمين

وبالنسبة لخططنا المستقبلية، ستتمكن الشركة من خلال الترددات الجديدة التى ستحصل عليها من توفير أفضل مستوى من الخدمات لعملائها مع استمراراها فى استيعاب النمو المتزايد لحجم المستخدمين. كما تخطط الشركة أيضا إلى تقديم أفضل وأحدث الحلول التكنولوجية لعملائها فى مصر والعالم من خلال مراكز بيانتها المتطورة التى تتضمن أكبر مركز بيانات فى مصر والذى من المتوقع أن يدخل الخدمة خلال عام 2021″.