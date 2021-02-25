شائعة: تغيير مجموع درجات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي نتيجة لوجود أكثر من فرصة امتحانية

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تغيير مجموع درجات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي نتيجة لوجود أكثر من فرصة امتحانية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتغيير مجموع درجات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي نتيجة لوجود أكثر من فرصة امتحانية، مُوضحةً أن النهاية العظمى لمجموع درجات الثانوية العامة كما هي 410 درجة كالسنوات الماضية دون أي تغيير، مُشددةً على أن دخول الطالب أكثر من فرصة امتحانية خلال نفس العام لا علاقة له نهائياً بمجموع الدرجات، حيث يختار الطالب أفضل الدرجات في الفرص الامتحانية، على أن يتم توزيع الدرجات على عدد الأسئلة بالامتحان، بحيث تتناسب في كل مادة مع جزئيات الاختبار.

وفي سياق متصل، ستقيس أسئلة الامتحانات وفق نظام التقييم الجديد نواتج التعلم لدى الطلاب بعيداً عن الحفظ، وسيتم إجراء اختبار تجريبي للطلاب بعد انتهاء إجازة منتصف العام الدراسي لتدريبهم على نوعية الأسئلة الجديدة، كما يتيح بنك المعرفة للطلاب التدريب على هذه النوعية الجديدة من الأسئلة، حيث يمكن للطلاب الدخول على بنك المعرفة والاستفادة من المحتوى الرقمي المتوفر عليه.