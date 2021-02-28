وكيل الأزهر يطلق فعاليات مسابقة الجامع الأزهر الأولى لتسجيل القراءات العشر

أطلق فضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، من خلال بث مباشر على صفحات الأزهر الشريف الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ‏‏فيسبوك وتويتر وانستجرام، فعاليات مسابقة الجامع الأزهر الأولى لتسجيل القراءات العشر، والتي تهدف لنشر رسالة الأزهر الشريف، ‏وتعزيز المعرفة بقراءات القرآن الكريم العشرة المتواترة ورواياتها العشرين، واكتشاف القراء الموهوبين والمتميزين.‏

وأكد وكيل الأزهر أن المسابقة تعمل على تعزيز دور الأزهر في نشر العلم الشرعي بمنهجه المعتدل، وعلى ‏رأسه ما يتعلق بالقرآن الكريم وقراءاته، كما تعمل على إثراء المكتبة الصوتية الإسلامية بمجموعة تسجيلات ‏مكتملة من القراءات العشرة المتواترة للقرآن الكريم برواياتها العشرين، فضلًا عن اكتشاف قراء موهوبين ‏ومتقنين جدد.‏

وأوضح الدكتور الضويني أن المسابقة هي الأولى من نوعها وأنها تسعى لاختيار أفضل القراء صوتًا، وأداءً، ‏وإتقانًا للقرآن الكريم وقراءاته المتواترة؛ للقيام بتسجيل مصحف كامل بالقراءات العشر برواياتها العشرين، ‏مبينًا أن هناك مجموعة من الشروط للاشتراك في المسابقة وهي مايلي :-‏

أن يكون من المقيمين داخل جمهورية مصر العربية.‏

الإجادة التامة لإحدى القراءات العشر المتواترة.‏

أن يذكر المتقدم اسم القراءة والرواية التي يتقدم لها.‏

أن يكون حسن الصوت.‏

لا يشترط للتقدم سن معين أو مؤهل معين.‏

أن يجتاز المتسابق جميع مراحل المسابقة.‏

أن يقوم بتسجيل ثلاثة مقاطع فيديو تتوفر فيها الإجراءات التالية:‏

مدة كل مقطع 5 دقائق فقط.‏

أن تخلو المقاطع من أي تأثيرات صوتية.‏

يلتزم القارئ تلاوة القدر المعلن عنه.‏

يلتزم القارئ القراءة والرواية التي تقدم لها.‏

وبين وكيل الأزهر أن المسابقة تُجرى من خلال عدة إجراءات وهي كالتالي:-‏

أولًا: إجراءات التصفية:‏

المرحلة الأولى: التحكيم من خلال لجنة على مقاطع الفيديو، على أن يتم قبول المتسابق الحاصل على درجة ‏الاجتياز التي تقررها اللجنة.‏

المرحلة الثانية اختبار المتسابقين الذين اجتازوا المرحلة الأولى.‏

المرحلة الثالثة: التصفية النهائية لمن اجتازوا المرحلتين السابقتين.‏

ثانيًا: إجراءات تسجيل القراءة:‏

المرحلة الأولى: تسجيل جزء كامل من القرآن الكريم لمن وقع عليهم الاختيار.‏

المرحلة الثانية: عقد دورة تدريبية لمن وقع عليهم الاختيار في بعض فنيات الصوت أو الأداء أو بحسب ما ‏ترتئيه اللجنة قبل الشروع في التسجيلات النهائية.‏

المرحلة الثالثة: يتم اختيار خمسة قراء لكل رواية أو حسبما تراه اللجنة.‏

واختتم وكيل الأزهر البث المباشر بأنه يتم الاشتراك في المسابقة من خلال ملء استمارة التقدم المنشورة على ‏بوابة الأزهر الإلكترونية مع مراعاة الضوابط والشروط، معلنًا عن موعد التقدم في المسابقة والذي يبدأ في: ‏‏17 من شهر رجب 1442هـ/ الموافق 1 مارس 2021م، وينتهي التقديم في: 17 من شهر شعبان ‏‏1442هـ/ الموافق: 31 مارس 2021م.‏