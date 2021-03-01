برلماني: وزير التربية والتعليم منفصل عن الواقع والامتحانات أضحوكة

تقدم النائب سليمان وهدان، ببيان عاجل لمجلس النواب، موجه لوزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي بسبب فشل إجراءات الامتحانات للصف الأول الثانوي للعام الثالث على التوالي وهو ما يؤكد وجود خلل جوهري في المنظومة الإدارية للتعليم وهو ما تسبب في جعل المنظومة التعليمية أضحوكة على وسائل التواصل الإجتماعي.

وأوضح وهدان في البيان الذي تقدم به، أنه للأسف أصبحت امتحانات الطلاب كل عام مجال للسخرية والضحك من الفشل المتكرر والذي يدعي سقوط السيستم، وهو ما يؤكد أن الوزير يتكلم بشيء والأمر على أرض الواقع شيء مختلف تماما وهو يؤكد إنفصاله عن الواقع.

وأشار إلى أن مصر الدولة الوحيدة في العالم التي تعتبر الذهاب إلى الامتحانات مع عدم تمكن الطالب من أداء الامتحان نجاح للمنظومة التعليمية وهو ما يكشف حجم الفشل التي نعيشه في ظل وجود وزير التعليم الحالي.