جبالي يحيل مشروع بإرجاء العمل بقانون الشهر العقاري للدستورية 

أحال الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب مشروع قانون مقدم من الحكومة لإرجاء العمل بالقانون رقم 186 لسنة 2020 بتعديل قانون الشهر العقاري إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

وأعلن المستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية، موافقة الحكومة على إرجاء تطبيق القانون، وقال خلال اجتماع امس الأحد؛ إن الحكومة ستقدم مشروع قانون متكامل خاص بالضريبة على الدخل.

ونص التعديل المقدم على: المادة الأولى: يرجأ العمل بالقانون رقم 16 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري حتى 31 ديسمبر 2021.