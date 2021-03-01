3060 محل تجاري تشارك فى بالاوكازيون الشتوى حتى الآن 

تنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بمتابعة المحال المشاركة في الاوكازيون، للتأكد من جدية الأسعار المعروضة علي السلع وجودتها، اكد المهندس ايمن حسام مساعد الوزير لشئون التجارة الداخلية، انه تم تحرير 621 محضر منها 3 محاضر لمحال مشاركة لم تقوم باعلان الأسعار، و 618 محضر اخرين تنوعوا ما بين الاوكازيون الوهمي والعمل بدون تصريح، وقال حسام أن عدد المحال المشاركة في الاوكازيون بعد مد فترة الاوكازيون طبقاً لقرار الأستاذ الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وصل الى 3060 محال تجاري، كان للقاهرة نصيب كبير من تلك المحال بعدد يصل 1194 محال تجاري ثم الجيزة 447 ثم الاسكندرية 303 يليها المنيا 118 محال مشارك ثم سوهاج 97 محال تجاريا.

واكد المهندس ايمن حسام أن قطاع التجارة الداخلية بمفتشيه سيواصل الحملات الرقابية على المحال المشاركة تنفيذًا لتعليمات الدكتور علي المصيلحي ، مشيرا الى ان الهدف من الاوكازيون هو تحقيق الرواج التجاري للمحال وحصول المواطنين على سلع بتخفيضات تصل في بعضها الى 50%، يذكر ان الدكتور علي المصيلحي كان قد اصدر قرار بمد الاوكازيون حتى 28 مارس القادم بهدف تنشيط التجارة الداخلية .