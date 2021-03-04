اورنچ مصر تحول مشروع “90 أفينيو” إلى كمباوند ذكي متكامل

وقعت اورنچ مصر، الرائدة في تقديم خدمات الاتصالات المتكاملة، اتفاقية تعاون مع شركة “تبارك للتطوير العقاري” المتخصصة في مجال الإسكان والتنمية العقارية في مصر، لتزويد مشروعها العقاري الفاخر “90 أفينينو” في التجمع الخامس، ، بكل تقنيات المدن الذكية من خلال مجموعة من خدمات اورنچ الفائقة وهي خدمات الـ “Triple Play” من خلال تقنية الـ FTTH والذى تتيح التشغيل الآلي للمنازل عبر تقنية إنترنت الأشياء Internet of Things- IOT.

ويعد الاتفاق خطوة جديدة من اورنچ لنشر خدمات المدن الذكية المتطورة في مصر، حيث يتضمن تقديم خدمات “Triple Play” وهي خدمات متكاملة تشمل الإنترنت فائق السرعة والـ IPTV (قنوات التلفزيون عالية الجودة عبر الإنترنت) والاتصالات الهاتفية الثابتة باستخدام كابلات الفايبر من خلال شبكة داخلية مخصصة لمجمع “90 أفينيو” السكني.

كما يتضمن الاتفاق تزويد المشروع الذي يقع في أرقى مناطق التجمع الخامس، بتقنية FTTH (Fiber To The Home) وهي تقنية واعدة منتشرة على نطاق واسع في أوروبا، وتعد مستقبل الإنترنت في العالم.

وتتيح هذه التقنية تقديم إنترنت فائق السرعة للعملاء، حيث تخصص شبكات مغلقة لكل منزل تتيح له الاستمتاع بأقصى قدرات الإنترنت لأداء كل مهام العمل والترفيه من داخل المنزل بكفاءة عالية.

ويشمل الاتفاق أيضا تزويد كمباوند “90 أفينيو” الذي يضم أكثرمن 1450 وحدة سكنية على مساحة 196 ألف متر مربع، بتقنيات التشغيل الآلي للمنازل عالية الرفاهية (Home Automation) والتي تتيح تفعيل خدمات واسعة عبر “IOT“.

وتتيح تقنية التشغيل الآلي للمنزل من اورنچ مصر ربط مختلف الأجهزة والأنظمة في المنزل معاً بحيث يمكن التحكم فيها جميعاً من أي مكان، وفي أي وقت عبر أنظمة ذكية مربوطة على تطبيقات هاتفية أو برمجيات سهلة.

وعن طريق النظام الآلي سيتسنى لعملاء “90 أفينيو” التحكم في الإضاءة والتدفئة والتهوية وتكييف الهواء والستائر وأقفال الأبواب وعناصر تأمين المنزل، وخدمات تأمين عالية الحساسية ضد السرقة والحرائق وغيرها عن بعد.

وبهذه المناسبة، أشار كريم كامل، رئيس قطاع الإنترنت المنزلي بشركة اورنچ مصر إلى أهمية توقيع الاتفاق الجديد مع تبارك للتطوير العقاري”، مؤكدا أن حرص “تبارك” على تزويد مشروعها بهذه الخدمات التقنية الذكية دليل على استهدافها تحسين نوعية الحياة في الكمباوند.

كما أوضح كريم: “لم تعد المجمعات السكنية الذكية أمراً رفاهياً في العصر الحالي بل ضرورة نابعة من تعدد احتياجات السكان والرغبة في إنجاز المهام بأسهل وأسرع الطرق وأكثرها أمانا واحترافا وهذا ما توفره باقة الخدمات الذكية من اورنچ“.

وتابع كريم: “الاتفاق مع “90 أفينيو” يضيف اسماً لامعاً جديداً إلى سلسلة من المشروعات العقارية الذكية الضخمة التي تتعاون مع اورنچ مصر، وسنواصل الاستثمار في بنيتنا التحتية والتقنيات الجديدة لتعزيز مكانة الشركة الرائدة في سوق تقديم خدمات الاتصالات المتكاملة داخل المجتمعات السكنية المغلقة”.

وأكد المهندس محمد شعير، مدير تكنولوجيا المعلومات بتبارك للتطوير العقاري أن وجود شبكة اتصالات قوية توفر بيانات محدثة بشكل لحظي هو أحد أهم الشروط الأساسية لتطبيق مفهوم المدن الذكية وتحقيقه على أرض الواقع، وذلك من خلال قيام الشركة بتوقيع اتفاقية التعاون مع اورنچ لتوفير خدمات الاتصالات الثلاثية (Triple play)، لإتاحة كل خدمات الاتصالات الحديثة (التليفون الأرضي والإنترنت والتليفزيون IPTV ) لعملاء لسكان 90 افينيو باشتراك مخفض وبدون اي عناء في أعمال التركيب لإدخال الخدمة في كل وحدات المشروع.

وأضاف: “نحرص في شركة تبارك للتطوير العقاري دائماً على استخدام أحدث الأنظمة التكنولوجية في إدارة البنية التحتية، بما يضمن مقومات عصرية متكاملة للسكن والحياة. وخلق بيئة سكنية ذكية تتميز بحلول مبتكرة تتضمن تأمين التغذية الكهربائية للمداخل والمصاعد وقت الانقطاع بمولد كهرباء احتياطي، وتجهيز المشروعات بأحدث النظم التكنولوجية من الأكسس كونترول وإنارة الشوارع بالطاقة الشمسية. كما تتميز بأنظمة أمن ذكية تعمل على مدار الساعة، وأنظمة كاميرات للمراقبة، وأنظمة حريق لضمان سلامة جميع العملاء. وتقدم جميع الخدمات لسكان 90 افينيو عن طريق تطبيق I COMMUNITY، مما يوفر لسكان المشروع إمكانية التواصل بسرعة وسهولة مع الإدارة التي ستبادر إلى تلبية كافة طلباتهم واحتياجاتهم.

تعد اورنچ مصر الخيار الأول لصفوة المطورين العقاريين الكبار في مصر، وهي تزود أكثر من 40 مجمعا سكنيا وسياحيا في مصر بخدمات التشغيل الآلي والـ “Triple Play“.