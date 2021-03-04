حزب التجمع ينعي النائب كمال عامر .

ينعي حزب التجمع برئاسة النائب سيد عبدالعال ،النائب اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب،الذي وافته المنية اليوم ، بعد أيام من تلقي العلاج، وذلك في أحد المستشفيات بالقاهرة..داعيا الله أن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان .. ويؤكد حزب التجمع أن النائب كمال عامر حظى بتاريخ طويل، عسكريا وسياسيا، وشغل العديد من المناصب المدنية البارزة، وعلى رأسها، محافظًا لمحافظة مطروح، وأيضًا محافظة أسوان، كما تولى الرئيس الأسبق بجهاز المخابرات الحربية وقائد الجيش الثالث،وكذلك رئاسة لجنة الدفاع والأمن القومي، في الفصل التشريعي السابق والحالي، حيث استمر كمال عامر في منصبه رئيسا للجنة الدفاع والأمن القومي، في الفصل التشريعي الجديد حتى وافته المنية اليوم .