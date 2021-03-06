د. خالد الشرقاوي يكتب:نظرة على التعليم ما قبل الجامعى

تحدثنا كثيرا عن ما يحدث فى مصر من مشاكل كثيرة فى التعليم ما قبل الجامعى وهو ما ينعكس بالضرورة على مستوى الطلاب داخل الجامعة وبالتالى ينعكس على مستوى الخريجين وبالتبعية على سوق العمل المصرى, الحقيقة ان المشاكل كثيرة واهمها:

1- التفاوت الكبير فى المستوى بين المدارس الحكومية والمدارس الخاصة,

2- حشو المناهج بطريقة غريبة واعتمادها المباشر والاساسى على الحفظ والتلقين فقط ويؤكد ذلك متطلبات الامتحان الذى ياتى محققا هذا التصور,

3- عدم وجود اى الية فى المناهج للربط بين التعليم والتعلم والربط بين التعلم ومتطلبات سوق العمل الفعلية فى الصناعة والزراعة والتجارة والبحث العلمى وخلافه,

4- مشكلة الثانوية العامة الازلية والرعب الذى تسببه للطلاب واولياء امورهم بسبب امتحان الفرصة الواحدة وربط المجموع بمستقبل الطلاب دون الوضع فى الاعتبار اى اختبارات خلاقة خاصة بالمجال الذى يريد الطالب التعلم من خلاله والكلية التى تناسب مهاراته,

5- مشكلة الاهمال العام فى التعليم بسبب دخل المدرس الضعيف وتحوله مباشرة الى الدروس الخصوصية فى المنازل ومراكز الدروس الخصوصية وتحول المدرسة الى مكان مهجور لا تعليم ولا تعلم من خلاله والدليل هو عدم ذهاب طالب الثانوية العامة فى جميع المدارس تقريبا الى المدرسة وبالتالى تحميل الاهالى عبء المصاريف الضخمة لهذه الدروس والتى اصبحت فى جميع المراحل وليست ثانوية عامة فقط وهو ما يمثل مشكلة رهيبة للاسف توضع فوق المشاكل المادية التى تعانى منها الاسر المصرية اصلا .

الموضوع محتاج علاج سريع الاجل وعلاج طويل الاجل ومحتاج ان تجعله الدولة مشروعا قوميا حقيقيا وهو ما جعل القيادة السياسية يقع اختيارها على الاستاذ الدكتور/ طارق شوقى وخصوصا انه يملك سيرة ذاتية قوية جدا حقيقة فى العمل فى واحدة من افضل الجامعات الامريكية بالاضافة الى سيرة مشرفة طويلة ولكنها فى نطاق العمل الجامعى فقط والرجل اقنع القيادة ان لديه ما يسمى المشروع الحلم لانهاء ازمة الثانوية العامة وتحسين مستوى التعليم المصرى وتحويله تدريجيا الى التعليم الالكترونى وانهاء ما يسمى بالاختبارات الاوفلاين بل والتعليم الاوفلاين ايضا واقنع القيادة ان البداية القوية ستكون من خلال التابليت وللاسف الشديد اصطدم المجتمع المصرى بواقع اليم من التطبيق وذلك اسبابه سهل تفسيرها على النحو التالى:

1- البنية التحتية الاكترونية للدولة المصرية ليست قوية على النحو الذى يسمح بالاعتماد عليها بشكل كلى واتضح ذلك من خلال وقوع ال system تماما اثناء اكثر من اختبار ووجود الطلاب داخله وكان رد الوزير ان الطلبة دى تنجح مباشرة وهى مهزلة لابد من محاسبة المسئولين عنها.

2- اى تطبيق لنظام جديد لابد ان يتبع النظام الهرمى من اسفل الى اعلى اى ان بداية التطبيق كان لابد ان تحدث مع طلبة اولى وثانية ابتدائى بل وكى جى 1 لان التلاميذ فى هذه السن قابلين للتعلم وغير متاثرين غالبا بمواقع التواصل الاجتماعى مثل طلبة الثانوى.

3- كيف يطبق نظام بواسطة مدرسين لم يتم تدريبهم بشكل انفرادى على الاقل 4 سنوات قبل ان يبدا التطبيق على التلاميذ .

4- الموضوع مشروع قومى وكان لابد ان يعلن ذلك لكى يتم تطبيقه من اولى ابتدائى وبالتالى يعلن انه سيستغرق خمسة عشر عاما مثلا حتى يبدا ياتى ثماره.

5- الدول الاوروبية المتقدمة نفسها لا تعلم اولادها اونلاين مثل اليابان والمانيا وخلافه فهل هذه الدول امكانيات بنيتها التحتية اقل منا ولا حاجة؟ دكتور طارق للاسف اثار بلبلة كثيرة للاسف فى المجتمع المصرى بكثرة قراراته ومؤتمراته لاقناعنا بالعافية بان ما يفعله هو الصحيح وللاسف يبدو ان القيادة مصدقاه والرجل لا يحب المناقشة والجدال وهذا طبعه وبالتالى اولادنا لا طالوا بلح الشام ولا عنب اليمن مفيش تعليم لا اوفلاين ولا اونلاين! , طب وما هو الحل هل نستسلم للامر الواقع .

الحقيقة ان الافضل الان توجيه الشكر لمعالى وزير التربية والتعليم وتعيين وزير اخر من قلب الوسط التعليمى والدعوة لعمل مؤتمر موسع يحضره اساتذة جامعات من مختلف التخصصات وموجهين وخبراء تعليم للمراحل الاعدادية والثانوية معهم وان يسفر هذا المؤتمر عن اختيار عدد من الاساتذة والموجهين لاخذ فترة انتقالية سنة مثلا لوضع خطط سريعة الاجل وطويلة الاجل لتطوير التعليم المصرى وعرضها على الحكومة المصرية والوزير المختص لبدء تنفيذ هذه الخطط على الارض واثناء هذا العام تعود الدراسة لوضعها السابق الذى كانت عليه والمقترحات الموجودة كثيرة وغزيرة ليس هذا المقال وقت سردها , هذا وبالله التوفيق.