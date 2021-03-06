نوران أبو طالب للأهالى : الإنترنت ساعد على إنتشار الأغنية المستقلة والغناء مع منير شرف كبير

تمثل “نوران أبو طالب ” حالة غنائية شديدة الحساسية والتميز إنطلقت منذ سنوات قليلة عبر عالم الإنترنت الرحب الذى يفتح الآفاق لأصوات جديدة وموسيقى مغايره لا تسبح فى بحر الغناء السائد والمستقر ورغم أنها واحدة من جيل جديد يسعى إلى تقديم فن بديل ومسيقى مستقلة إلى أنها تتكئ على تراث فنى عظيم وتنحاز لكل ما يقدم قيمة ومضمون سواء على مستوى الكلمة أو فى سياق الألحان التى تغنيها

تنتمى “نوران ” إلى أسرة فنيه فوالدها أستاذ فى أكاديمة الفنون ووالدتها مغنيه الأوبرا الشهيرة ” نسرين رشدى ”

وربما ترك هذا أثرا فى إختياراتها فتجدها تعيد تقديم أعمال فيروز وفريد الأطرش ومحمد عبد الوهاب وأم كلثوم لكن بروح جديدة ورؤية معاصره لتضع بصمة صوتها الساحر على كل جملة موسيقية تقدمها لرواد الفن العربى

ولفتت الأنظار بشدة عندما قدمت اغنية “شبابيك ” أحد أيقونات محمد منير فلم يشعر أحد أنها تشبه منير فى الآداء بل استطاعت أن تبث فى كلمات وموسيقى شبابيك طاقات جديدة ونفس غنائي مميز جدا.

مؤخرا قدمت “نوران “آخر حفلاتها على مسرح دار أوبرا دمنهور وتتمكن عبر اطلالتها الفنيه وحضورها الكبير أن تخطف قلوب المتابعين بآداء شديد البساطه ملئ بالعمق والتمكن والوعى بما تقدمه

تؤكد نوران “للأهالى ” أنها بدات احتراف الغناء بعد أن انتهت من دراستها بكلية الحقوق بجامعة عين شمس وتعلمت أصول الموسيقى فى الجامعة الألمانية وبدأت فى إعادة تقديم مختارات من أجمل أعمال نجوم الغناء وتضيف أن فيروز تمثل حالة خاصة جدا فى تكوين وجدانها وأنها تأثرت كثيرا بوالدتها من حيث تذوق الفن الجميل بمختلف أجياله

وحول تقديم أغنية شبابيك وتحقيقها نجاح كبير تؤكد “نوران “ أنها كانت سعيدة جدا عندما أعرب الموسقار الكبير يحيى خليل عن إعجابه بآداء الأغنيه وقد سمعها كما كانت السعادة كبيرة عندما أشاد الفنان الكبير محمد منير بتلك التجربة مضيفه أنه شرف كبير أن تغني لمنير وأن يعبر هو عن رضاه وإعجابه بذلك وهذا وما تم تتويجه فى مشاركتها الغناء مع منير فى الحفلة التى أقامها عام 2020 فى منزله بأسوان وتم بثها عبر الإنترنت نتيجة فرض الحظر المنزلى بسبب أنتشار الكورونا

ترى “نوران “ أن الأغنية المستقلة تمكنت من تحقق نجاح كبير مع التزايد الكبير جدا فى استخدام الإنترنت كوسيط قوى ومؤثر وأنها إعتمدت على نفسها فى إنتاج أعمالها وسط دعم كبير من فرقتها الموسيقية .

وترى أن بعض شركات الإنتاج تسعى لإحتكار الفنان وإجباره على تقديم ألوان بعينها من الغناء وهذا ما أرفضه دائما.

وبعد أن حققت مزيد من النجاح والإنتشار أصبح فى مقدورها المشاركه فى حفلات خاصة ومتعددة داخل مصر..وأشارت إلى أن الغناء على مسرح الأوبرا شرف عظيم لأى فنان وأكدت أنها حفلاتها فى مسرح الأوبرا حققت نجاح لم تكن تتوقعه ولم يتوقعه أحد

وحول مشروعها الفنى قالت “نوران “ بدأ مشروعى الفنى بإعادة تقديم أعمال متميزة لرواد الغناء ثم بعد ذلك بدأت فى تقديم أغنيات خاصة بى ومن بينها أغنية “فى الليل ” كما أنها سعيدة بتقديم أغنية معرض القاهرة الدولى للكتاب 2020″ دون أحلامك ” كما قامت بخوض تجربة التمثيل فى مسلسل “علامة إستفهام ” وقدمت أغنية التتر ” فوازير ” والذى أذيع فى رمضان 2019

وتستعد “نوران “ لتقديم ألبوم جديد عباره عن عدد من الأغنيات “السينجل ” وسوف تطرحها عبر الإنترنت قريبا .