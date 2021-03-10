إنتاج 16 لقاح بيطري جديد محلي الصنع خلال الـ 3 سنوات الماضية .. رقابة مشددة على منافذ بيع اللقاحات البيطرية التابعة لمعهد الأمصال واللقاحات 

قال الدكتور محمد سعد مدير معهد الأمصال واللقاحات البيطرية التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة ، إن إنتاج الأمصال واللقاحات حمى مصر من مرضين خطيرين ( مرض طاعون الخيل والأبقار ) خلال السنوات الماضية ، مضيفا أن معهد المصل واللقاح ينتج 72 لقاح بيطري لحماية الثروة الحيوانية والداجنة

وأضاف سعد فى خلال برنامج ” الثمرة “، على قناة مصر الزراعية تقديم الاعلامى عز النوبى رئيس التحرير الكاتب الصحفى مدحت محيى واخراج محمد اشرف ، أن جميع اللقاحات البيطرية المنتجة يتم تسجيلها بهيئة الخدمات البيطرية ، ويتم اتباع كل الأساليب الحديثة في إنتاج اللقاحات البيطرية ، حيث يوجد 14 قسم منتج للقاحات البيطرية بمعهد بحوث الامصال واللقاحات ، ويشمل لقاحات حيوانات المزرعة والدواجن.

واشار مدير المصل واللقاح الى أنه يتم التواصل مع الخدمات البيطرية وصحة الحيوان ومعهد التناسليات والمربيين وجهات أخرى لمتابعة الحالة الوبائية، مؤكدا أنه يتم تطور اللقاحات البيطرية طبقاً للوضع الوبائي الموجود ، وننتج 350 مليون جرعة سنوياً تشمل حيوانات المزرعة ولقاحات الدواجن .

وأكد سعد اننا ننتج 7 مليون جرعة لقاح لمرض الحمى القلاعية و150 مليون جرعة لأنفلونزا الطيور ، ونحاول تلبية طلبات الخدمات البيطرية من اللقاحات المحلية المنتجة طبقاً لجدول التحصينات السيادية ، حيث يتم ربط الخطة الإنتاجية للقاحات البيطرية بمنافذ التوزيع تأكيداً على ضمان صلاحيتها ، ولدينا منافذ لتوزيع اللقاحات البيطرية المحلية في 19 محافظة، حيث يوجد أسطول من العربات المجهزة لنقل اللقاحات البيطرية وحفظها بـــ 19 محافظة

واوضح أن أسعار اللقاحات البيطرية بمعهد الأمصال إقتصادية ولا تقارن بأي منتج اخر ، ونحاول رفع العبئ عن المربي بإنتاج لقاح إقتصادي وذو جودة عالية ، القطاع الخاص شريك أساسي في توفير اللقاحات البيطرية للثروة الحيوانية والداجنة ، وهناك تنسيق مستمر مع القطاع الخاص لحماية الثروة الحيوانية والداجنة من الأمراض الوبائية ، ونستورد 500 ألف جرعة لقاح لمرض الحمى القلاعية سنوياً

وقال مدير الامصال واللقاحات أ ننا نعمل على تطوير أجهزة المعهد لتقليل الفجوة الاسترادية لإنفلونزا الطيور ، وجميع اللقاحات المنتجة من معهد المصل واللقاح مطابقة للمواصفات العالمية ولها شهادة جودة ، والمعمل المركزي للرقابة على المستحضرات الحيوية والبيطرية هو الجهة المسئولة عن معايرة اللقاحات سواء محلية أو مستوردة

وأضاف سعد أنه يتم معايرة اللقاحات البيطرية تتم طبقاً للبروتوكولات العالمية ، هناك لجان دولية لتقييم إنتاج اللقاحات البيطرية المحلية ، وننتج 85% من إحتياجاتنا من اللقاحات البيطرية للمزرعة و 7% للدواجن ، مشير الى أنه يتم تصدير اللقاحات البيطرية في عدة دول خاصة الكويت و الإمارات وصدرنا أيضاً لدول إفريقية ، هناك بروتوكولات تعاون مع السودان لتصدير اللقاحات البيطرية المنتجة محلياً.

وأضاف أننا ننسق مع جميع الجهات البحثية والمعامل المعتمدة دوليا ً للتأكد من اللقاحات المنتجة محليا ، ولدينا خطة للتوسع في إنتاج اللقاحات البيطرية المحلية المرحلة المقبلة ، ونواكب التطور في إنتاج اللقاحات البيطرية لضمان جودتها وكفاءتها

وتابع أنه يتم توفير كل الأجهزة الحديثة لإنتاج اللقاحات البيطرية وهناك برامج تدريبية مكثفة للباحثين ، ونقل مزارع الدواجن من النظام المفتوح للمغلق يحد من الأمراض الوبائية ، كما أن نقل مزارع الدواجن من النظام المفتوح للمغلق لتطبيق الأمان الحيوي وحماية الإنسان من الأمراض المشتركة وتوفير غذاء امن وصحي

سعد : إنتاج 16 لقاح بيطري جديد محلي الصنع خلال الـ 3 سنوات الماضية ، وهناك لقاحات بيطرية تم تسجيلها لم تنتج من قبل لحماية الثروة الحيوانية ، ورقابة مشددة على منافذ بيع اللقاحات البيطرية التابعة لمعهد الأمصال واللقاحات ، ونطبق جميع إجراءات الأمان الحيوي طبقا ً لسياسات الجودة وحماية المنتج من الملوثات الخطره .