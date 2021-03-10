مفتش رى يحذر من حدوث كارثة بالمنوفية

كتب عادل شحتينو

حذر المهندس احمد زلابية مفتش رى أشمون من حدوث كارثة بسبب تنفيذ خط الغاز

حيث قام مقاول شركة الغاز بتركيب الخط الرئيسي على طريق سمادون أشمون بعمق لا يتجاوز واحد متر وأدى ذلك إلى تعارضه مع بدالة ترعة الجنابية القبلية و ترعة دجنة وهى عبارةعن ماسورة تحت طريق أشمون سمادون.

وأضاف زلابية انه تم اتخاذ الإجراء القانونية ضد القائم بالعمل كما تم عرض الأمر على سامى سرور رئيس مركز و مدينة أشمون الذي اتصل على الفور بمسئول شركة الغاز لتعديل الوضع و تمرير خط الغاز تحت خط مياه الرى نظرا لكثرة أعمال الصيانة عليه الأمر الذي قد يؤدى إلى حدوث كارثة في المستقبل.

وقد وعد مسئول شركة الغاز بتعديل الوضع إلا أن شيئا لم يحدث وتم الردم علي الخط كما هو مبررين ذلك بأنه مشروع قومى يجب الانتهاء منه.