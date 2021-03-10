سفير الفاتيكان : مصر لها وضع خاص ومكانة هامة مهد الحضارات

كتب أسامة سيد عبد العال

شهد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه نائبه، الدكتور محمد أبوزيد، الحفل الذي نظمته مطرانية الأقباط الكاثوليك بمركز أبو قرقاص في إطار ختام زيارة الأنبا نيقولاس هنري، سفير الفاتيكان بالقاهرة لمحافظة المنيا والتي بدات الخميس الماضي.

حضر الحفل عددا من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، ولفيف من القيادات الدينية والتنفيذية والشعبية.

أكد المحافظ، ان هذا اللقاء يجسد أسمى معاني وحدة الوطن، وهو نتاج للجهود المخلصة والمستمرة للدولة المصرية في الحفاظ على كيان ووحدة هذا الوطن ، من خلال ترسيخ مفهوم المواطنة في مجتمعاتنا، والذي يقوم على المساواة في الواجبات والحقوق التي ينعم في ظلالها الجميع بالعدل.

وأعرب المحافظ عن خالص شكره للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والذي لا يخفي على أحد ما يقوم به من مجهودات كبيرة وحمل ثقيل، من أجل الحفاظ على أمن ووحدة واستقرار الوطن وحمايته داخلياً وخارجياً، وصد كل من تسول له نفسه المساس بعنصري الأمة، مؤكدا اننا جميعا سواسية تحت راية واحدة ستظل صامدة بعون الله ثم تكاتف أبنائها، تحت قيادة حكيمة واعية.

وأضاف المحافظ إن متانة وقوة مصر الروحية القائمة على العقيدتين “الإسلام والمسيحية” ساهمت في تأسيس مبدأ المواطنة والتعايش بسلام على تراب الوطن الواحد، فلم يعد التلويح بـ “سلاح الدين” يجدي استخدامه الآن من جانب كل جماعات الشر والإرهاب لتعكير الأجواء بين عنصري الأمة المصرية، فنحن لنا رسالة واحدة، تقوم على ترسيخ قيم السلام، ونشر ثقافة الحوار والتسامح والتعايش بين مختلف الشعوب والدول، وهدفها حماية الإنسان من العنف والتطرف والفقر والمرض.

من جانبه هنأ سفير الفاتيكان في كلمته نيافة الأنبا بشارة جودة، بتجليسه مطرانا لإيبارشية الاقباط الكاثوليك بأبوقرقاص، وقال : ان مصر لها وضع خاص ومكانة هامة عند قداسة البابا فمصر، من أفريقيا لأسيا ومصر هي الجسر الذي يربط الشمال والجنوب و هي هبة النيل ومهد الحضارات

وأعرب سفير الفاتيكان عن سعادته بحسن الأستقبال الرائع الذي لمسه من شعب محافظة المنيا وأكد أن الشعب المصري شعب رائع وواعي ومثقف وخاصة ما شهده، خلال الكورال الذي استمع له في الحفل.

وأكد أن الخير دائماً ينتصر لأنه أقوي من الشر،مشيرا إلي أن مصر هي بلد التنمية يندمج فيها جميع البشر ويتعايشون بسرعة.

وكان الحفل قد تضمن عدة فقرات منها كورال أغاني وأناشيد وطنية ( كورال جمعية الصعيد)، كما تضمن كلمة لنيافة الأنبا بشارة جودة، مطران ايباراشية الأقباط الكاثوليك بأبو قرقاص وتوابعها وكلمة لفضيلة الشيخ أحمد محمد طلب، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنيا الأزهرية، وكذلك كلمة لفضيلة الشيخ سلامة محمود عبد الرازق، وكيل وزارة الأوقاف،كما تبادل الطرفان الدروع والهدايا التذكارية.