سفير الفاتيكان : مصر لها وضع خاص ومكانة هامة مهد الحضارات
كتب أسامة سيد عبد العال
شهد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه نائبه، الدكتور محمد أبوزيد، الحفل الذي نظمته مطرانية الأقباط الكاثوليك بمركز أبو قرقاص في إطار ختام زيارة الأنبا نيقولاس هنري، سفير الفاتيكان بالقاهرة لمحافظة المنيا والتي بدات الخميس الماضي.
حضر الحفل عددا من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، ولفيف من القيادات الدينية والتنفيذية والشعبية.
أكد المحافظ، ان هذا اللقاء يجسد أسمى معاني وحدة الوطن، وهو نتاج للجهود المخلصة والمستمرة للدولة المصرية في الحفاظ على كيان ووحدة هذا الوطن ، من خلال ترسيخ مفهوم المواطنة في مجتمعاتنا، والذي يقوم على المساواة في الواجبات والحقوق التي ينعم في ظلالها الجميع بالعدل.
وأعرب المحافظ عن خالص شكره للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والذي لا يخفي على أحد ما يقوم به من مجهودات كبيرة وحمل ثقيل، من أجل الحفاظ على أمن ووحدة واستقرار الوطن وحمايته داخلياً وخارجياً، وصد كل من تسول له نفسه المساس بعنصري الأمة، مؤكدا اننا جميعا سواسية تحت راية واحدة ستظل صامدة بعون الله ثم تكاتف أبنائها، تحت قيادة حكيمة واعية.
وأضاف المحافظ إن متانة وقوة مصر الروحية القائمة على العقيدتين “الإسلام والمسيحية” ساهمت في تأسيس مبدأ المواطنة والتعايش بسلام على تراب الوطن الواحد، فلم يعد التلويح بـ “سلاح الدين” يجدي استخدامه الآن من جانب كل جماعات الشر والإرهاب لتعكير الأجواء بين عنصري الأمة المصرية، فنحن لنا رسالة واحدة، تقوم على ترسيخ قيم السلام، ونشر ثقافة الحوار والتسامح والتعايش بين مختلف الشعوب والدول، وهدفها حماية الإنسان من العنف والتطرف والفقر والمرض.
من جانبه هنأ سفير الفاتيكان في كلمته نيافة الأنبا بشارة جودة، بتجليسه مطرانا لإيبارشية الاقباط الكاثوليك بأبوقرقاص، وقال : ان مصر لها وضع خاص ومكانة هامة عند قداسة البابا فمصر، من أفريقيا لأسيا ومصر هي الجسر الذي يربط الشمال والجنوب و هي هبة النيل ومهد الحضارات
وأعرب سفير الفاتيكان عن سعادته بحسن الأستقبال الرائع الذي لمسه من شعب محافظة المنيا وأكد أن الشعب المصري شعب رائع وواعي ومثقف وخاصة ما شهده، خلال الكورال الذي استمع له في الحفل.
وأكد أن الخير دائماً ينتصر لأنه أقوي من الشر،مشيرا إلي أن مصر هي بلد التنمية يندمج فيها جميع البشر ويتعايشون بسرعة.
وكان الحفل قد تضمن عدة فقرات منها كورال أغاني وأناشيد وطنية ( كورال جمعية الصعيد)، كما تضمن كلمة لنيافة الأنبا بشارة جودة، مطران ايباراشية الأقباط الكاثوليك بأبو قرقاص وتوابعها وكلمة لفضيلة الشيخ أحمد محمد طلب، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنيا الأزهرية، وكذلك كلمة لفضيلة الشيخ سلامة محمود عبد الرازق، وكيل وزارة الأوقاف،كما تبادل الطرفان الدروع والهدايا التذكارية.