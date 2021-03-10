حملات مكبرة للتفتيش على المحلات والمخابز والأسواق العامة بكفر الشيخ

كتب منتصر النجار

وجَّه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، باستمرار الحملات التموينية والرقابية لتكثيف الرقابة علي الأسواق والمحلات التجارية ومحال الجزارة، والمخابز، لمنع احتكار السلع، والتأكد من صلاحية الأصناف المعروضة، والبيع بالسعر الرسمي، والإعلان عن أسعار السلع التموينية المدعومة بشكل واضح، وكذا التأكيد علي الالتزام باتخاذ كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد

وبناءاً علي توجيهات محافظ كفرالشيخ، تابع شريف أحمد هيكل رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، أعمال الحملة المكبرة للتفتيش علي المحلات التجارية، ومحال الجزارة، والفسيخ بالمدينة، وذلك لضبط الأسواق، والتأكد من اتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة لمجابهة فيروس كورونا المستجد، بالتنسيق مع إدارة الطب البيطري، والتموين، والإدارة الصحية.

وقد اسفرت الحملة عن تحرير 6 محاضر للمخالفات المتنوعة منها محضرين صحة، محضرين بيئة، محضرين تموينكما أشرَف المهندس هاني يوسف، رئيس مركز ومدينة سيدي غازي، علي أعمال الحملة المكبرة للتفتيش علي المخابز، والمحال التجارية، وذلك لمتابعة تطبيق الاجراءات الاحترازية، وتفعيل ارتداء الكمامات الواقية، للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، بالتنسيق مع قسم الاشغالات

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك في إطار جهود المحافظة بتكثيف الرقابة على الأنشطة التموينية والأسواق وتوفير الدعم الكامل للمواطنين