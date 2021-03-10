تصاعد الأزمة بين نقابة المحامين بالمنوفية ورئيس محكمة شبين الكوم الابتدائية

كتب عادل شحتينو

أصدرت نقابة المحامين بالمنوفية بيانا ردا على قرارات رئيس محكمة شبين الكوم الابتدائية و التى وصفت بأنها انتهاك لحقوق المحامين

أكد البيان أن المحاماة رسالة والمحامون ليسوا ضيوفا على المحاكم بل هم شركاء للسلطة القضائية فى تحقيق العدالة وهو الأمر الذى يستوجب الحفاظ على كرامة ورفعة المحاماة والمحامين ولا يجوز الانتقاص من مكانة وقدر المحاماة والمحامين او الحد من حقوقهم.ومن ثم فإن نقابة المحامين سوف تقوم بدورها فى سبيل الحفاظ على رفعة المحاماة والمحامين

وعليه فقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية لدى كافة الجهات المعنية على كافة المستويات للحفاظ على حقوق المحامين المشروعة مع احتفاظ النقابة بحقها فى اتخاذ الإجراءات التصعيدية على ضوء ما يستجد حتى يتم الاستجابة الكيانات ومجلس النقابة فى حالة انعقاد دائم لحين انتهاء الازمة

يكشف ماهر حمودة نقيب المحامين بالمنوفية عن أسباب الأزمة

أن هناك موافقات صادرة من هيئة أبنية المحاكم بإنشاء إستراحة للمحامين في السادات وكذلك استراحات بمحاكم الأسرة بالباجور وقويسنا وهذه الموافقات منذ بداية عام ٢٠٢٠ ورغم استخراج التراخيص اللازمة من قبل النقابة واعتماد الدعم المالي من النقابة إلا أن السيد رئيس المحكمة يماطل دون سبب واضح في البدء في التنفيذ رغم التواصل المستمر معه من النقابة فضلا قيامه بتصرفات تؤثر بشكل واضح على مكانة المحامين مثل قيامه بغلق أحد أبواب إستراحة المحامين ببركة السبع وأخذ المفتاح بشكل لا يليق وعدم اكتراثه بالمعاناة التي يبذلها المحامون يوميا رغم عرض النقابة الحلول لتفادي تلك المعاناة وكنا نحاول معه لحل تلك المشاكل ولكن اليوم فوجئنا بقرار غريب من سيادته بمنع سيارات السادة المحامين من دخول محكمتي الباجور والشهداء على الرغم من ان هذا أمر مستمر منذ سنوات ولا توجد أي مشاكل ورغم التواصل معه لحل المشكلة لم يكترث وقرر أن المحامون ضيوف على المحكمة وأنه لا يجوز للضيف أن يفرض على صاحب البيت مكان ضيافته وهذا الأمر يمثل انتقاص من قدر المحامين والمحاماة خاصة أن المحاماة طبقا لنص المادة 198 من الدستور شريك أساسي للسلطة القضائية في تحقيق العدالة ويجب أن يتم التعامل مع المحامين بما يحفظ كرامتهم خاصة وأنه لا توجد أماكن إنتظار أمام تلك المحاكم وفي الوقت الذي يسمح فيه لأعضاء النيابة والقضاة بدخول سيارتهم داخل حرم المحكمة. وتساءل حمودة لماذا يعامل المحامين بهذه الصورة المهينة ويمنعهم الحرس من دخول المحكمة في المكان المخصص لهم منذ سنوات.

وأشار النقيب أن مجلس النقابة عقد اليوم اجتماع طارئ لبحث الأمر وقد تم التواصل هاتفياً بين النقيب ورئيس المحكمة لحل الأزمة ولكن الأخير لم يتعاون باي شكل من الأشكال وان هذا ما لديه وانتم أحرار فيما ترونه وعليه تم تقديم شكوى بهذا الأمر لكافة الجهات الرسمية بما فيها السيد رئيس الجمهورية وان المجلس في حالة إنعقاد دائم لحين إنتهاء الأزمة مع تقرير الموقف طبقا لما يستجد