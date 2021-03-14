طلب برلماني يحذر الحكومة ارتفاع أسعار السلع الرمضانية

حذر النائب حسن المير عضو مجلس النواب الحكومة من التهاون فى مواجهة ظاهرة ارتفاع بعض أسعار السلع الرمضانية قبيل قدوم شهر رمضان.

وطالب النائب في طلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء والدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بتوفير جميع أنواع السلع الرمضانية بما فيها ياميش رمضان من خلال منافذ التموين مع الرقابة الشديدة ومواجهة جشع بعض التجار الذين يستغلون الإقبال الكبير خاصة على السلع الغذائية.

كما طالب النائب بزيادة السلع التموينة خلال شهر رمضان وإقامة العديد من معارض “أهلاً رمضان” التى تنظمها الحكومة فى جميع المحافظات والمدن والمراكز والاحياء والقرى على مستوى الجمهورية مؤكداً ان يقظة الحكومة بجميع اجهزتها والتحرك المسبق نحو مراقبة ومحاسبة جشع التجار سيمنع من حدوث أزمات أو اختفاء السلع من الأسواق خاصة ان شهر رمضان المعظم له طبيعة خاصة عند المصريين ولذلك يجب أن يكون هناك استعدادات لمواجهة بعض الأزمات التي تحدث جراء جشع التجار.