طلب برلماني بشأن تسجيل شهداء ليبيا بمجلس رعاية الشهداء

تقدم النائب أيمن شكرى هنري، بطلب إحاطة للمستشار حنفي الجبالى رئيس مجلس النواب بشأن عدم تسجيل شهداء ليبيا الذين استشهدوا على يد تنظيم داعش الإرهابى بليبيا بمجلس رعاية الشهداء والمصابين رغم مرور ست سنوات وعدم تنفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر فى ٢٠١٥ بتسجيلهم.

وتساءل النائب فى طلب الإحاطة الموجه لرئيس الوزراء والأمين العام لمجلس رعاية الشهداء والمصابين عن سبب عدم تسجيل الشهداء المصريين الذين استشهدوا على يد تنظيم داعش الإرهابى بليبيا بمجلس رعاية الشهداء والمصابين.

وتابع؛ أن مصر لن تنسى تلك الجريمة الإرهابية التي ارتكبت بحق الشهداء المصريين بيد تنظيم داعش الإرهابي في فبراير ٢٠١٥، وما قامت به الدولة المصرية من جهود كبيرة في رد الاعتبار وذلك عندما خرج الرئيس عبدالفتاح السيسي في كلمته ليؤكد رد حقهم، لم تمر ساعات حتى وجهت ضربة جوية هي الأولى خارج البلاد منذ فترة طويلة ثأرًا لهؤلاء الشهداء، وتتحول قريتهم لسرادق عزاء شاركت الحكومة المصرية فيها برئاسة المهندس إبراهيم محلب الذي أعلن رسميًا أن يتم معاملة شهداء هذا الحادث الإرهابى كشهداء للوطن ويطبق عليهم كامل الحقوق بتسجيلهم بالمجلس القومي لرعاية الشهداء والمصابين التابع لمجلس الوزراء، وتم نشر القرار بالجريدة الرسمية العدد ٧ مكرر وبتاريخ ١٦ فبراير ٢٠١٥ (قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٣٩ لسنه ٢٠١٥).

وجاء نص القرار : بعد الإطلاع على الدستور وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٤٨٥ لسنة ٢٠١١ بإنشاء المجلس القومي لرعاية الشهداء والمصابين وتعديلاته قرر ( المادة الأولى) يعامل كل من قتل في الحادث الإرهابى الذي ارتكبه تنظيم داعش الارهابى في ليبيا يوم ١٥ فبراير ٢٠١٥ والمبين عددهم وأسماؤهم بالكشف المرفق معاملة الشهداء المقررة في القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في هذا الشأن، والمادة الثانية على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ، وتم إرفاق أسماء الشهداء في جدول كامل.

وأشار النائب أنه رغم نشر القرار بالجريدة الرسمية إلا أن أسر الشهداء عانوا خلال رحلة طويلة من جانب المجلس القومي لرعاية الشهداء والمصابين فرع المنيا، ورغم تقديم كل الأوراق المطلوبة للمجلس إلا أنه لم يعترف بهم ولم يتم تسجيلهم بالمجلس حتى يحصلوا على حقوقهم طبقًا للحقوق المقررة بلائحة المجلس الصادرة من مجلس الوزراء.

وطالب النائب بإحالة الأمر للجهات المختصة وللجنة التضامن الاجتماعي لنظر الموضوع، وبيان أسباب التأخر عن تسجيل الشهداء وعدم تنفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر في ١٦ فبراير ٢٠١٥، ونؤكد أن هذا جزء من سياسة الدولة المصرية في تكريم شهداء الوطن ورعاية أسر الشهداء.