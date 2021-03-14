اليوم.. بدء إلغاء نظام الكفيل و10 حقوق للعمالة الوافدة بالسعودية

تلقى وزير القوي العاملة محمد سعفان، تقريرًا عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لـ وزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من الملحق العمالي وليد عبد الرزاق أحمد رئيس المكتب العمالي بجدة، أكد فيه دخول مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية للعاملين في القطاع الخاص حيز التنفيذ “إلغاء نظام الكفالة” بالمملكة العربية السعودية اعتبارا من اليوم 14 مارس 2021.

وقال الملحق العمالي : إن “إلغاء نظام الكفالة” أعطي 10 حقوق جديدة للعمالة الوافدة منها : حرية التنقل من وظيفة لأخرى دون موافقة صاحب العمل ، وحرية السفر خارج المملكة بمجرد إخطار صاحب العمل إلكترونيا، وحق العامل التنقل من وظيفة لأخي في أثناء سريان عقده بشروط، وللعامل حق مغادرة المملكة نهائيا دون موافقة صاحب العمل ، والحصول علي الخدمات عبر منصتي “ابشر” و”قوي”، وإلغاء النظام يشمل جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ، واختبار العامل في بلده قبل استقدامه كشرط للحصول علي التأشيرة ، وإجادة القراءة والكتابة شرطا للحصول علي التأشيرة ، واستثناء من هذه القواعد مهن ” السائق الخاص، والحارس ، والعمالة المنزلية ، والراعي ، والبستاني”.