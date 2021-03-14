الزراعة :أجهزة جديدة متطورة للتقليح الاصطناعي والتحسين الوراثي للماعز والاغنام لزيادة اللحوم والالبان

في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة الاهتمام بتحسين السلالات في الثروة الحيوانية

أعلن د هاني حسن مدير معهد التناسليات الحيوانية أنه لأول مرة في مصر وفي معهد بحوث التناسليات يتم التلقيح الاصطناعي ونقل الاجنه في الاغنام والماعز باستخدام منظار البطن الجراحي المحمول وقسطرة روبرتسون المتوافقه مع المنظار لغرض التلقيح الاصطناعي ونقل الاجنه باستخدام قصيبات السائل منوي او جنين مجمد

واضاف حسن أن هذه الطريقة ملائمه وعمليه سريعه للتطبيق داخل المزرعه حيث تستغرق الحاله الواحده للتلقيح او نقل الاجنه اقل من 10 دقائق مما يوفر الوقت والمجهود كما ان الحالات التي يتم اجراء التلقيح او نقل الاجنه لها تكون نسبه العشار منها مرتفعه بالمقارنه بالتلقيح عن طريقة عنق الرحم او الطرق الجراحيه التقليديه .

وأضاف مدير معهد التناسليات الحيوانية أن هذه الطريقة تسهم في نشر ثقافيه التلقيح الاصطناعي ونقل وزراعه الاجنه في الاغنام والماعز على مستوي المزارع مما يساعد علي التوسع في علاج مشاكل الخصوبه وكذلك التحسين الوراثي وتهجين السلالات للمجترات الصغيرة والذي بدوره يؤدي الي زياده معدلات انتاج اللحوم والالبان ومن ثم زياده أرباح المربي

كما تساعد هذه الطريقة على تهجين السلالات فى الاغنام والماعز حيث يمكن الحصول علي خراف وزن 70-80 كيلو عند عمر سنه بدلا” من السلالات المحليه التي لا يزيد وزنها عن 50 – 60 كليو وكذلك زيادة في انتاج اللبن في الماعز والاغنام