مركز البحوث الزراعية ينظم 11 مدرسة حقلية في 10 محافظات خلال أسبوع

تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية

صرح د عادل عبدالعظيم وكيل المركز للتدريب والإرشاد انه في إطار متابعة انشطة المدارس الحقلية للتواصل مع الزراع ومربي الإنتاج الحيواني لتوعيتهم بأهم التوصيات والعمليات الزراعية وتوحيد الجهود الإرشادية وتكامل الأدوار بين الجهات المشاركة في تنفيذ هذه المدارس لتحقيق التنمية وزيادة الإنتاجية وتحسين مستوى معيشة الزراع ، فقد تم خلال هذا الأسبوع إبتداء من ٧–١١ مارس الجاري تنفيذ (١١) مدرسة حقلية علي النحو التالي :

*(٣) مدارس حقلية لمحصول القمح بمحافظات البحيره والقليوبية وأسوان .

*(١) مدرسة حقلية لمحصول الفول البلدي في منطقة النوبارية .

*(٢) مدرسة حقلية لمحصول البصل بمحافظتي بني سويف وسوهاج .

*(١) مدرسة حقلية لمحصول بنجر السكر بمحافظة كفرالشيخ بالتنسيق مع مجلس المحاصيل السكرية .

*(٣) مدارس حقلية للإنتاج الحيواني بمحافظات المنوفية والغربية وكفر الشيخ .

*(١) مدرسة حقلية لمحصول نخيل البلح بمحافظة الشرقية .