حزب التجمع يستنكر البيان الغربي حول حقوق الإنسان في مصر ..ويؤكد دعمة للقيادة السياسية في مواجهة الإرهاب

صرح المتحدث الإعلامي لحزب التجمع في مصر اليوم الأحد بما يلي :”يستنكر حزب التجمع وبشدة البيان المشترك الصادر عن بعض الدول الغربية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، الذي يراه تدخلا سافرا وغير مقبولا في شئون مصر الداخلية، فضلا عن ترويجه لادعاءات كاذبة ومرسلة تستند في الأساس لجماعات إرهابية تتستر بالدين ، وتندرج على قوائم الإرهاب بأحكام قصائية نهائية ، و كانت ومازالت تلك الجماعات المدعومة ماليا وإعلاميا ولوجستيا من دول أخرى تهدد كيان الدولة المصرية بأعمال إرهابية موثقة ، وأسفرت عن سقوط مئات الضحايا من رجال القوات المسلحة والشرطة والمدنيين في اعتداء واضح وصريح على أهم حقوق الإنسان وهو الحق في الحياة .

ويؤكد الحزب أن أي من الدول الموقعة على البيان لو تعرضت في الداخل لمثل تلك التهديدات والعمليات الإرهابية لما تباطأت في المواجهة بحسم ولو اقتضى الأمر تجاوز القانون ، وهو ما لم تقم به مصر التي تحرص على عرض المتهمين بارتكاب جرائم الإرهاب على القضاء لمحاكمتهم علانيةفي جميع مراحلها عبر عدة درجات قصائية .

ويرى الحزب أنه كان الأجدى بهذه الدول أن تبذل قليلا من الجهد للتواصل مع المؤسسات المصرية المعنية لاستجلاء الحقائق كاملة، بدلا من الاستناد إلى مغالطات وأكاذيب تنتهي بها لاستنتاجات مسيسة ومضللة، تستهدف في الأساس الإساءة إلى الدولة المصرية، وهو مايرفضه الحزب جملة وتفصيلا ، مؤكدا في الوقت نفسه دعمه الكامل للقيادة السياسية في مواجهة الإرهاب وفقا لتفويض الشعب المصري لها في ٢٦ يوليو عام ٢٠١٣ .

ويطالب الحزب هذه الدول بمراجعة موقفها ، والتعامل بمسئولية ونزاهة مع قضايا حقوق الإنسان في جميع الدول ووفق معايير موحدة، بدلا من اعتمادها على ازدواجية المعايير التي تلتف بذاتها على حقوق الإنسان ، وتغض البصر عن سياسات التمييز والعنصرية التي تمارسها بعض الدول الموقعة على البيان ضد مواطنيها .

كما يطالبها بالنظر بعين الاعتبار للجهود المصرية في حفظ الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب ليس على المستوى ‏الداخلي فقط وإنما على المستوى الإقليمي أيضًا، ‏في ظل اوضاع إقليمية شديدة الاضطراب والتعقيد .”