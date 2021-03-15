ضبط 1705 مخالفة مرورية متنوعة بكفر الشيخ

كتب منتصر النجار

شنت إدارة المرور بكفر الشيخ حملات مرورية وأمنية مكثفة بقيادة العميد سامح رشاد، مدير ادارة المرور، في إطار تفعيل قانون المرور الجديد، وضبط المركبات المخالفة والمخالفات المرورية المتنوعة تنفيذًاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ واللواء خالد العزب مساعد وزير الداخلية لأمن كفر الشيخ وأسفرت الحملات عن ضبط 1705 مخالفة مرورية متنوعة، بنطاق مراكز كفرالشيخ سيدى سالم ودسوق والحامول وبلطيم فتم ضبط 12 مركبة بدون لوحات معدنية وضبط 14 توك توك و85 مخالفة انتظار خاطىء

وعدد 27مخالفة سير بدون تراخيص 34 بدون رخص قيادة و21 بدون رخص تسيير، مخالفات متنوعة مثل وضع ملصقات، وعدم وجود طفايات حريق

ووجه محافظ كفر الشيخ بضرورة استمرار الحملات الأمنية والمرورية بهدف تحقيق السيولة المرورية في كافة الشوارع والميادين وفرض سيادة القانون وضبط كافة أشكال الخروج على القانون حرصًا على أمن وسلامة المواطن

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